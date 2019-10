Torsten Moll, Prinzipal des Theaters am Sägewerk, wird in „La Cage aux Folles“ zum ersten Mal im eigenen Haus auf der Bühne stehen. Bei früheren Produktionen war er Regisseur und Choreograf. Dafür wechselt Dean Mihaljev dieses Mal in die Regie. © Foto: Rainer Lauschke