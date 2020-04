Das gute Wetter lockte am Wochenende und an den Osterfeiertagen viele Menschen vor die Tür – auch auf Wanderwegen und an den Aussichtspunkten in Geislingen war trotz Coronavirus viel los, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Besucher haben dort große Mengen Müll hinterlassen. Mehrere Bürger haben Fotos von vermüllten Wanderwegen an die Stadtverwaltung geschickt.

Vermüllung in Geislingen: OB Dehmer kritisiert „Schweinerei“

Man sei schockiert angesichts der Achtlosigkeit, heißt es weiter; Oberbürgermeister Frank Dehmer drückt seine Verärgerung aus: „Das ist eine riesengroße Schweinerei und das geht gar nicht!“ Bürger sollen ihren Abfall entweder in den dafür vorgesehenen Mülleimern entsorgen oder den Müll einpacken und zu Hause entsorgen. Dehmer: „Das kann ja nicht so schwer sein. Die vollen Gebinde konnte man ja auch dorthin tragen!“