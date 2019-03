Gerade erst ist die große ehrenamtliche Aktion „Geislingen räumt auf“ zu Ende gegangen, da lassen auf der Burgruine Helfenstein Besucher Müllberge in einer Dimension liegen, die sprachlos macht. GZ-Redaktionsleiterin Kathrin Bulling hat kein Verständnis für ein solch rücksichtsloses Verhalten.

Leere Flaschen, Dosen, Plastiktüten, Grillschalen: Auf dem Helfenstein sah es gestern Morgen aus, als hätte die Müllabfuhr eine volle Ladung aus einem ­ihrer Fahrzeuge quer über die Burgruine verteilt. Wanderer, die die morgendliche Aussicht auf Geislingen genießen wollten, traf fast der Schlag.

Wie kann es sein, dass es die Verursacher zwar geschafft ­haben, ihre Lebensmittel und sonstigen Utensilien zur Burgruine hinzutragen, die Reste aber nicht wieder mitzunehmen? Stattdessen sind sie „wie die Sau vom Trog“ aufgestanden und davon gegangen, ohne sich um ihre Hinterlassenschaften zu kümmern. Es ist traurig und macht wütend, dass es solche rücksichtslosen Mitmenschen gibt, die sich einen Dreck um ihre Umwelt und Mitmenschen scheren.

Müll in der Landschaft ist leider längst nichts Außergewöhnliches mehr. Diese Leistung auf dem Helfenstein aber sticht in ihrer Dreistigkeit schon besonders heraus. Es kann nicht sein, dass in unschöner Regelmäßigkeit Stadtverwaltung und Bürger wilden Müll entdecken und dieser auf Kosten der Steuerzahler entsorgt werden muss. Im aktuellen Fall hat sich eine Familie aus Weiler erbarmt, die Überreste aufzuräumen. Dieser Einsatz verdient Lob und Dank!

Was aber tun mit den Egoisten, die am leeren Mülleimer vorbeilaufen und ihren Müll ­nebendran fallen lassen? Wer es zu Hause nicht gelernt hat und auch in der Schule nicht dafür sensibilisiert wurde, der muss es im Geldbeutel spüren.

Liebe Stadtverwaltung: Gutes Zureden und Kopfschütteln reicht nicht aus. Es braucht mehr Kontrollen in der Stadt, um klar zu machen, dass ein ­solches Verhalten nicht geduldet wird und Strafe nach sich zieht.

Für all die Helfer, die während der vergangenen beiden Wochen bei „Geislingen räumt auf“ mitgemacht haben, stellt sich sonst die Frage, warum sie sich diesen Stress noch mal geben sollten. Das Verhalten der Müllschweine auf dem Helfenstein mutet für sie jedenfalls wie blanker Hohn an.