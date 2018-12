Rettung Mit Pflichtbewusstsein Silvester feiern

Kreis Göppingen / Ilja Siegemund

Können Feuerwehrmitglieder und ihre Familien überhaupt sorglos den Jahreswechsel feiern, wenn sie wissen, dass sie womöglich zu einem Brand oder Unfall ausrücken müssen?

Michael Reick: In der ersten Stunde eines neuen Jahres haben die Feuerwehren im Landkreis Göppingen erfahrungsgemäß mehrere Einsätze. Glücklicherweise sind es oft nur kleinere Brände. Es waren jedoch auch schon Wohnungsbrände und schwere Unfälle dabei. Viele Feuerwehrangehörige halten sich daher in dieser Nacht einsatzbereit oder feiern sogar mit ihren Kameradinnen und Kameraden gemeinsam ­Silvester im Feuerwehrhaus.

Gilt an Silvester Alkoholverbot für die Ehrenamtlichen?

Einsätze der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass ein derartiges Verbot nicht notwendig ist. Aus Pflichtbewusstsein schränken sich ausreichend viele Feuerwehrangehörige schon so ein, dass die Einsatzbereitschaft sichergestellt sein dürfte. Wir verbieten unseren Einsatzkräften auch nicht, dass sie außerhalb des Gemeindegebiets den Jahreswechsel feiern.

Was wünschen Sie sich für „Ihre“ Feuerwehr-Mitglieder im Jahr 2019?

Zunächst, dass es das Jahr 2019 gut mit uns meint und wir nicht gleich am Neujahrstag einen Großbrand bekämpfen müssen – wie es leider 2018 in Geislingen der Fall war. Dann wünsche ich den Feuerwehrmitgliedern natürlich weiterhin viel Freude an den Ausbildungen und Übungen sowie wenige und vor allem keine schlimmen Einsätze.

Info Michael Reick ist Kreisbrand­meister des Landkreises Göppingen.