Zukunft Mit Hammer, Kelle oder Säge

Der 19 / Jürgen Wahr

Wie soll’s nach der Schule weitergehen? 375 Acht- und Neuntklässler aus 14 Haupt- und Realschulen der Landkreise Göppingen, Alb-Donau und Esslingen haben sich gestern beim Infotag des Geislinger Ausbildungszentrums Bau mit der Frage beschäftigt, ob ein Handwerksberuf etwas für sie wäre.

Den Infotag gab’s bereits zum 19. Mal, die Veranstalter wollen den Jugendlichen damit die Vielseitigkeit des Bauberufs nahebringen. An mehreren Stationen konnten die von ihren Lehrern begleiteten Schülern einzelne Arbeitsschritte mit Hammer, Kelle oder Säge ausprobieren und somit erste handwerkliche Erfahrungen sammeln, wie Ausbildungsmeister Martin Renz erklärt. Die Erfahrung zeige, so Renz, dass dank des Berufsinformationstags der eine oder andere der 13- bis 15-Jährigen den Zugang zu einem der Berufsbilder der Baubranche gefunden habe. Als Kontaktperson für Berufsorientierung ist der Ausbildungsmeister an den Schulen in den drei Landkreisen unterwegs.

Das Interesse der Schulen an einschlägiger Information sei inzwischen groß, beobachtet auch Gabi Streicher. Die 55-jährige Berufseinstiegsbegleiterin des Internationalen Bunds mit Sitz in Eislingen ist an drei Tagen pro Woche an der Geislinger Lindenschule. Dort begleitet sie Schüler ab der achten Klasse drei Jahre lang bei der Berufsfindung und macht mit ihnen ein Bewerbungstraining.

Die 13-jährige Svenja Greiner von der Geislinger Lindenschule testet zum ersten Mal eine Bügelsäge und sägt ein Schalbrett zu. „Autsch“, rutscht ihr dabei raus – gar nicht so einfach. Sie könnte sich aber vorstellen, vielleicht eine Ausbildung im Maurer- und Stahlbetonhandwerk zu machen.

Andreas Kirchner, Leiter des Ausbildungszentrums, erklärt, dass es seit fünf Jahren sogar die Option gibt, im Berufskolleg sowohl den Gesellenbrief als auch parallel dazu die Fachhochschulreife zu erwerben.

Info Der Info-Bus des Ausbildungszentrums macht am 10. November bei der Ausbildungsmesse in der Göppinger Werfthalle und am 17. November beim Zentrum der Berufswelten in Nürtingen ganztägig Station und informiert über unterschiedliche Ausbildungsberufe. Weitere Auskünfte gibt es im Internet auf www.infotag-bauausbildung.de und www.bau-dein-ding.de