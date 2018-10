Traditionsbetriebe Mit Gefühl für Brillenmode

Geislingen / Von Claudia Burst

Es war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, noch vor der Währungsreform, als sich der Augenoptikermeister Hermann Maurer in der Stuttgarter Straße in Geislingen selbstständig machte und „Optik Maurer“ gründete. „Damals gab es ein Brillenmodell – in allen Größen. Also vom Kind bis zum Erwachsenen“, erzählt seine Enkelin Christine Maurer schmunzelnd. Sie hat wie ihr Opa und ihr Vater Walter Maurer den Beruf Augenoptiker gelernt und wie ihre Vorfahren ist sie „Meister“ ihres Fachs.

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich im Optikerhandwerk viel verändert: Damals waren noch alle Brillengläser tatsächlich aus Glas, statt aus Kunststoff wie heute in den meisten Fällen. „Mein Opa hat Sehtests noch mit Dias und einem Diaprojektor gemacht“, erinnert sich Christine Maurer und auch, dass es noch lange keine Gleitsichtgläser gab, sondern dass sogenannte Bifokalgläser die Sicht im Nah- und Fernbereich verbesserten. „Das waren so kleine Einsätze im Glas für den Nahbereich“, erläutert die Fachfrau.

Die Technik im Optikerbereich hat sich im Lauf der Jahrzehnte ständig weiterentwickelt. „Früher wurde die Stärke der Brillengläser in 0,5-Dioptrien-Schritten gemessen, heute in Hundertstel“, gibt Christine Maurer ein Beispiel. Weil die Entwicklung bis heute so rasant fortschreitet, gehen sie und ihr Mann Rolf, der ebenfalls diesen Beruf gelernt hat, regelmäßig zu Fortbildungen. „Das machen alle unsere Mitarbeiter, um auf dem Laufenden zu bleiben“, betont die 50-Jährige.

Optik Maurer ist zertifiziert in Bezug auf „vergrößernde Sehhilfen“, sie hat sich spezialisiert auf Visualtraining und auf Sportoptik, ihr Kollege Laszlo Dull kennt sich besonders im Bereich „Optometrie“ aus. „Aber unsere Stärke ist das Gefühl für Brillenmode. Das mach’ ich am liebsten“, schwärmt die Expertin und fügt hinzu: „Es ist so schön, wenn sich die Leute über ihre neue Brille freuen und sich im Spiegel damit gefallen.“

Sie selber wechselt im Schnitt alle zwei Monate ihre Brille – die sie wegen eines Sehfehlers tatsächlich braucht. „Brillen sind für mich wie Schmuckstücke, sie unterstreichen die Stimmung, die Kleidung, sie peppen auf, passen zum Anlass, lassen einen streng wirken oder fröhlich…“, zählt sie auf. Aber das Wechseln hat noch einen anderen, den beruflichen Aspekt: „Mit den wechselnden Brillen teste ich vor allem die unterschiedlichen Gläserqualitäten. Ich will Sehkomfort verkaufen, also Qualität, hinter der ich auch stehe.“

Die Produktpalette der Brillengläser sei riesig, beschreibt sie, sowohl in Bezug auf Tönungen oder Entspiegelungsarten als auch auf Schmutz- und Kratzfestigkeit oder vor allem in Bezug auf die Glasdesigns, die auf den unterschiedlichen Schleiftechniken basierten.

Sowohl sie als auch ihr Mann lieben den Beruf wegen seiner Vielseitigkeit. „Er ist nie langweilig, immer wieder gibt es neue Trends, neue Herausforderungen, neue Entwicklungen“, beschreibt Rolf Maurer. Der Augenoptiker decke die Bereiche Mode und Gesundheit genauso ab wie Technik und Handwerk.

Die Gläser werden zwar im Werk in riesigen Schleif- und Poliermaschinen geschliffen, aber „wir bringen sie dann mit unserer CNC-Maschine selber korrekt in Form und passen sie in die Fassung ein“, schildert Rolf Maurer. Die Herausforderung für jeden Augenoptiker bestehe darin, mithilfe der Anamnese des Sehproblems die individuell beste Lösung für den Kunden zu finden.

Zwölf Mitarbeiter sind bei Optik Maurer dafür zuständig – in Geislingen, Eislingen, Donzdorf und Böhmenkirch. „Wir wollen in der Region präsent sein, um die Menschen vor Ort mit gutem Sehen zu versorgen“, begründet Christine Maurer die Zahl der Filialen. Schwierig sei es allerdings, gutes Personal zu finden, klagt sie. Selbst einen geeigneten Azubi haben die Maurers in diesem Jahr nicht gefunden. „Weil Schulen oder das Arbeitsamt die Schüler zu wenig über die vielen Möglichkeiten dieses Berufs aufklären“, glaubt Christine Maurer. Dazu gehöre neben der Augenoptiker-Lehre und der Fortbildung zum Meister auch die Möglichkeit eines Dualen Studiums oder direkt das Studium der „Augenoptik“.

Umso mehr freuen sich Rolf und Christine Maurer darüber, dass mit ihrem Sohn Max die vierte Generation von „Optik Maurer“ in den Startlöchern steht. Der 20-Jährige absolviert zurzeit das erste Lehrjahr zum Augenoptiker.

