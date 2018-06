Kirchenschmuck Mit Blumen Stadtkirche zum Leuchten gebracht

Geislingen / Claudia Burst

Vor den vielen grünen Blättern leuchten orangefarbene Gerbera, dazwischen setzt weißer Sommer-Rittersporn einen ruhigen Gegenpol: Acht Frauen haben beim Kirchenschmuck-Seminar der Blumenmönche (siehe Infokasten) die Geislinger Stadtkirche in ein leuchtendes Juwel verwandelt. Damit stellten sie unter Beweis, was sie im Lauf des Vormittags bei Schwester Jean-Gabriel und Kursleiter Bruder Paidoios in der Blumenmühle in Auendorf gelernt haben: Das Wissen darüber, worauf es bei der Gestaltung von Kirchenschmuck ankommt.

Fünf der Teilnehmerinnen sind als Mesnerinnen in ihren Heimatkirchen für den Kirchenschmuck verantwortlich, drei andere sind dabei, „weil es einfach Freude macht“, wie Inge Jückstock es zusammenfasst. „Für mich ist das Seelennahrung, meditatives Tun“, sagt sie.

Elke Baumholzer besucht seit Jahren mit Begeisterung die Kursangebote der Blumenmönche, „weil es meiner Seele gut tut, einen Tag aus der Fülle zu schöpfen – und weil die Ergebnisse immer gigantisch sind“.

„Diese Kirche ist eine Herausforderung“, konstatiert Blumenmönch Paidoios beim Anblick der Stadtkirche. Zum einen, weil sie ziemlich dunkel sei. „Da müssen wir leuchtende Farben verwenden.“ Zum anderen wegen ihrer Größe. Bruder Paidoios: „Wir brauchen Höhe und Volumen bei den Gestecken. Die Leute, die hinten sitzen, wollen sie ja auch noch sehen.“ Der 63-Jährige wirbelt zwischen den Frauengruppen umher, steckt hier noch eine Gerbera dazu, empfiehlt dort Bonanza-Gras als Strukturengeber und stopft dort noch optische Löcher mit Rittersporn. „Jetzt spritzt es optisch“, sagt er zufrieden über das Gesteck von Elfriede Riethmüller aus Hohenstadt. „Gehen Sie einige Meter zurück und begutachten Sie das Gesteck aus der Ferne, dann erkennen Sie am besten, ob oder wo noch was fehlt.“ Ganz vorne im Chor schräg vor dem Mauch-Altar steht die französische Schwester Jean-Gabriel, die seit mehr als 40 Jahren Kurse für Mesnerinnen gibt. Seit 23 Jahren tut sie dies zwei- bis dreimal im Jahr für die Blumenmönche und reist dafür aus dem Elsass an. Modern seien derzeit lineare Strukturen, die von Bögen und Kurven unterbrochen werden.

Vor dem Ambo sind Klaudia Groß aus Blaubeuren und Martina Wagner aus Unterböhringen am Werk. Martina Wagner würde am liebsten jede Woche ein Seminar besuchen: „Es ist ein ganz besonderes Erlebnis. Vor allem die Gemeinschaft untereinander.“

Schwester Elisabeth Bäbler kommt aus dem Kloster Sießen in Bad Saulgau, wo sie für den Blumenschmuck in der Kirche verantwortlich ist. „Das ist mein dritter Kurs“, sagt sie. Jeder Kurs sei anders, meint sie, aber immer wertvoll.

Nach gut einer Stunde leuchten in der Kirche drei hohe üppige Gestecke, zwei weitere auf dem Altar, und auch an beiden Eingängen werden die Besucher von Blumen willkommen geheißen. Aufhören wollen die motivierten Frauen nicht – und schon stehen sie mit Bruder Paidoios um den Taufstein und verwandeln auch diesen in einen Hingucker in Weiß-Orange.

Sigrid Ströhle-Staudinger, die nicht nur Mesnerin der Stadtkirche, sondern auch Floristin ist, ist begeistert vom Ergebnis: „Das ist wirklich spitze. Respekt!“