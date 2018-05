Projekt Mit AJA lebt die Gemeinde auf

Amstetten / Sabine Graser-Kühnle

Die 30 Frauen und Männer, allesamt höheren Alters, lassen es sich gut gehen: Einmal im Monat kommen sie zum AJA-Café ins Rathaus. Dort nehmen sie Platz an hübsch dekorierten Tischen und lassen sich erst einmal bedienen – von netten Jungen und Mädchen. Die servieren den Senioren, manchmal bekommt die eigene Oma einen der selbst gebackenen Kuchen.

„Heute sind es aber viele Kinder“, sagt ein Gast zu seiner Tischnachbarin. Seine Augen glitzern glücklich. „Ich lasse mich gerne von den Kindern bedienen“, meint er und reicht Lara seinen Teller, auf den die Siebenjährige ihm ein Stück Kuchen legt.

Darum geht es beim AJA-Café in Amstetten: AJA bedeutet Amstetten Jung und Alt. Demnach sollen sich Jung und Alt begegnen und gemeinsame Zeit verbringen. Manuela Hagmeier hat AJA vor neun Jahren aus der Taufe gehoben. Die Erzieherin wollte nach der Babypause, die sie für den eigenen Nachwuchs eingelegt hatte, wieder arbeiten. „Aber mir ging es um mehr, als Kleinkinder zu betreuen und zu fördern. Die unterschiedlichen Generationen zusammenbringen, sich für Kinder, Jugendliche und Senioren einzusetzen, das war war meine Idee“, erinnert sie sich.

Mit diesem Gedanken ging sie zum Bürgermeister und überzeugte auch den Gemeinderat. Der schuf extra für AJA eine Halbtagsstelle. Manuela Hagmeier füllt AJA seither mit Leben. Mittlerweile ist die Stelle auf

60 Prozent aufgestockt worden. Und so sitzen die älteren Amstetter jeden Monat im AJA-Café, genießen den Kontakt mit den Kindern, den Kuchen und dazu eine Tasse Kaffee und plauschen mit ihren Tischnachbarn.

Fast schon ein Ritual ist es, dass jedes Kind sich mit Namen und Alter vorstellt. Die Kinder sind es auch, die am Vortag des AJA-Cafés mit Manuela Hagmeier die Kuchen backen und die Tischdekoration basteln. Nicht immer, aber sehr oft, rundet ein Vortrag den Kaffeenachmittag ab. Oft gesellt sich auch der Pfarrer dazu. Neben dem AJA-Café organisiert Manuela Hagmeier noch den alljährlichen Seniorennachmittag der Gemeinde.

Mit ihren Ideen bereichert die AJA-Schöpferin das Leben in der Gemeinde noch weiter. Mit der Erfolgsserie des Zirkus’ „ZappZarapp“, den sie während ihrer Elternzeit 2008 startete, begann das Kinderprogramm. Die Liste ist lang: AJA lädt ein zu Kinderkino, Feriendorf, im Kreativtreff bastelt Manuela Hagmeier mit Kindern. Das Geschaffene wird gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. Hagmeier organisiert und steuert Kooperationsprojekte zwischen Kindergarten und Schule, holt auch mal die Bücherei und den Sozialen Förderverein mit ins Boot. Sie gibt Schülern und der Jugend in von ihr geleiteten Foren ein Mitspracherecht in der Kommunalpolitik und hat den Jugendlichen mit dem Steighof einen Jugendtreff ermöglicht.

Im Steighof schließt sich wieder der AJA-Kreis: Dort begegnen sich die Generationen – ob beim Tag der offenen Tür oder der „Wanderer-Willkommen-Aktion“. Hier können Naturliebhaber am Steighof eine Rast einlegen und sich von den Jugendlichen bewirten lassen. So begegnen sich die Generationen.

Wie im AJA-Café. „Ich finde es toll, wenn ich anderen eine Freude machen kann“, meint Lara. Der 14-jährige Jonas weiß, warum es den Senioren eine Freude bereitet, wenn die Kinder ihnen Kuchen servieren: „Die meisten leben alleine, da tut es ihnen gut, wenn sie rauskommen und mit uns zusammen sein können.“ Erika Sigmund, Gast im AJA-Café, bestätigt das. „Schwätza isch für uns wichtig.“ Für ihre Nachbarin ist das Zusammensein mit Jung und Alt im AJA-Café sogar so wichtig, dass sie kaum eines auslassen will: „Auch wenn ich Gehprobleme habe, zum AJA-Café komme ich.“

Manuela Hagmeier hat schon ein neues AJA-Projekt in Vorbereitung: Dieser Tage soll „Only Lady‘s“, der Mädchentreff, als Pendant zum Jugendtreff im Steighof starten. Mädchen ab 14 Jahren können sich bei Hagmeier melden – und dann auch gleich mitgestalten, wie sie ihren Mädelstreff haben wollen.

Info AJA soll eine Schnittstelle der Generationen in Amstetten sein. Manuela Hagmeier ist daher dankbar für jede Idee, wie die Bürger noch weiter zusammengeführt werden können. Das gilt übrigens auch für Leute, die sich mit einem Projekt aktiv einbringen wollen.