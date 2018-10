Geislingen Millionenbau wird zum Bürogebäude

Geislingen / Stefanie Schmidt

Der Millionenbau der WMF wird zurzeit saniert. Bis Anfang 2020 soll ein moderner Bürokomplex entstehen, in den auch die Kantine umziehen wird.

Bis Anfang 2020 will die WMF-Group den Millionenbau in einen modernen Bürokomplex umbauen. „Wir investieren einen deutlich zweistelligen Millionenbetrag“, sagt Pressesprecher Stefan Kellerer. „Das ist eine der größten und umfangreichsten Investitionen in die Struktur innerhalb der vergangenen Jahre.“ Die Betonsanierung an der Außenhülle ist schon weitgehend abgeschlossen, ein Großteil der Fenster, die die Fassade optisch dominieren, bereits ausgetauscht.

Im Inneren wurde das Gebäude für die bevorstehende Modernisierung bis auf das Skelett entbeint: Unter anderem wurden alle Installationen entfernt und der Estrich herausgebrochen. Auf drei Etagen sollen nun Büroplätze für jeweils 130 Mitarbeiter entstehen.

