Schule MiGy: Bald Unterricht in Containern

Geislingen / Kathrin Bulling

Derzeit wird am Geislinger Michelberg-Gymnasium alles für den Unterricht in den Containern vorbereitet. In den Herbst­ferien steht der Umzug von Mobiliar und Material an.

Am Geislinger Michelberg-Gymnasium laufen derzeit die Vorbereitungen für den Bezug der Container. Wenn alles klappt, soll dort nach den Herbstferien der erste Unterricht stattfinden können.

Mit Bekanntwerden der Einsturzgefahr im naturwissenschaftlichen Bereich des MiGy in den Sommerferien war klar, dass die Schule übergangsweise ein Ausweichquartier brauchen wird – die Stadtverwaltung bestellte Container, die Mitte Oktober geliefert und auf dem Schulhof aufgestellt wurden (wir berichteten). Zwar eine Woche später als zunächst geplant, wie Joachim Burkert vom städtischen Hochbauamt mitteilt, aber er ist ebenso wie Schulleiter Heiner Sämann zuversichtlich, dass der Zeitplan gehalten werden kann.

Weil bereits jetzt klar ist, dass das Ausweichquartier mindestens zwei Jahre gebraucht wird – auch wenn die endgültige Sanierungsdauer im MiGy noch nicht feststeht –, habe man laut Burkert höherwertige Container bestellt, die Außenjalousien haben und besser gedämmt sind als jene, die die Schulgemeinschaft damals bei der Generalsanierung des Gebäudes nutzen musste.

Bei einer Begehung am Dienstagnachmittag zeigten sich Burkert und Sämann gleichermaßen zufrieden mit dem Zustand der Container sowie dem Fortschritt der Arbeiten.

Die Kosten für die Container – Aufbau und Miete – belaufen sich laut Joachim Burkert auf rund 340 000 Euro.

