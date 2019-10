Sanierung der Sanierung oder gleich ein Neubau – aber an welcher Stelle? Die Zukunft des Geislinger Michelberg-Gymnasiums ist noch offen; jetzt lädt die Stadtverwaltung wie angekündigt zur Bürgerinformationsveranstaltung in der Jahnhalle ein. Am Montag, 11. November, können sich ab 18.30 Uhr Interessierte unter anderem über die baulichen Mängel der frisch sanierten Schule erkundigen; die Verwaltung will laut einer Pressemitteilung außerdem erläutern, wie der laufende Schulbetrieb in den Containern sichergestellt werden kann.

Vorgestellt werden zudem die langfristigen Lösungsansätze für das künftige MiGy, das heißt, die drei möglichen Varianten: Abriss und Neubau des Gymnasiums am selben Standort in Altenstadt, Abriss und Neubau beim Helfenstein-Gymnasium im Notzental oder Rückbau des Gebäudes auf den Rohbau und Wiederaufbau. Bislang stehen grob geschätzte Gesamtkosten von rund 30 bis 50 Millionen Euro im Raum.

Gemeinderat entscheidet über Zukunft des MiGy

Für die Bürgerinfoveranstaltung hatte sich in der Gemeinderatssitzung vom 25. September eine große Zahl an Stadträten ausgesprochen – das Thema bewege viele Menschen, denen man Gelegenheit geben wolle, sich mit den Details auseinanderzusetzen.

Oberbürgermeister Frank Dehmer hatte damals allerdings betont, dass wohl nicht mehr möglich sein werde, als die Bürger zu informieren und Nachfragen zu beantworten. Die Zukunft des Michelberg-Gymnasiums liegt in den Händen des Gemeinderats – dieser wird frühestens im November oder Dezember eine Entscheidung treffen.

