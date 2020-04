Etliche Wochen war es ruhig um das marode Michelberg-Gymnasium und die Frage der Zukunft der Gymnasien in Geislingen. Am Freitag nun teilte die Geislinger Stadtverwaltung mit, dass man „nach langem Ringen“ einen gemeinsamen Weg eingeschlagen habe: Bei einem Treffen der Arbeitsgruppe (AG) „Regionale Schulentwicklungsplanung Geislinger Gymnasien“, das bereits am 9. April stattgefunden hat, hätten sich alle Beteiligten darauf verständigt, „einen abgestimmten Beratungsauftrag an ein externes Büro“ zu vergeben. Der AG gehören neben Vertretern des Regierungspräsidiums Stuttgart und des Landkreises Göppingen auch Vertreter der Umlandkommunen und der Geislinger Gymnasien an.

Michelberg-Gymnasium: Externe Begutachtung der fehlgeschlagenen Sanierung

In der Pressemitteilung heißt es: „Die fehlgeschlagene Sanierung beim Michelberg-Gymnasium und die daraus folgenden schulorganisatorischen, baulichen, finanziellen und pädagogischen Entscheidungen müssen von einem externen Beratungs­büro unabhängig und ergebnisoffen aufbereitet und begutachtet und die sich daraus ergebenden verschiedenen möglichen Lösungs-Szenarien den Gremien der Städte mit allen Vor- und Nachteilen erläutert werden.“ Ergebnis des Prozesses müsse eine „sachgerechte und ausgewogene Entscheidung zur gymnasialen Landschaft in der Raumschaft“ sein.

Um den Zeitplan halten zu können und spätestens im Herbst – vor der Information der nächsten fünften Klassen – eine Zukunftsentscheidung treffen zu können, soll das Beratungsbüro bereits im Mai von allen gemeinsam beauftragt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zu MiGy: „Öffentlichkeit transparent informieren“

Die Arbeitsgemeinschaft werde als begleitendes Gremium die weiteren Schritte im Blick haben und die jeweiligen Informationen in die eigenen Bereiche weiterleiten sowie von dort Informationen zum Prozess beitragen. Ziel sei vor allem auch, „die Öffentlichkeit transparent und zeitnah über die jeweiligen Schritte zu informieren und auch untereinander eine offene und transparente Kommunikation zu wahren“. Alle seien erleichtert, dass ein entscheidender weiterer Schritt für eine gemeinsame Lösung erfolgen konnte, heißt es abschließend.

Nicht mitgeteilt wird, auf wessen Initiative das Beraterbüro hinzugezogen wird, welches Budget angesetzt wird und wer die Kosten übernimmt. Diesen und weiteren Fragen wird die GZ in den kommenden Tagen noch ausführlich nachgehen.