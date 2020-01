Wie geht es weiter mit dem Michelberg-Gymnasium (MiGy) in Geislingen? Zahlreiche Mängel an der generalsanierten Schule erfordern weitere Maßnahmen in großem Ausmaß. Ist eine weitere Sanierung sinnvoll oder wird es einen einen Neubau geben? Der interkommunale Ortsverband der Grünen im Helfensteiner Land fordert zu dem Thema in einer Pressemitteilung: „Die Bürgermeister von Geislingen und den Umlandgemeinden sollen sich baldmöglichst treffen zur Gründung eines ergebnisoffenen Gremiums.“

Michelberg-Gymnasium Geislingen: Über Sanierung oder Neubau diskutieren

Gemeinsam soll über eine konstruktive Lösungsfindung rund um die Optionen Sanierung oder Neubau des Michelberg-Gymnasiums gesprochen werden. Diskutiert werden soll dabei auch die Option zur Gründung eines gemeinsamen Schulverbandes als künftigen Träger des Michelberg-Gymnasiums.

So formuliert der Ortsverband seine Ziele: „Gemeinsam abwägen und diskutieren, gemeinsam entscheiden, gemeinsam planen und verantworten und gemeinsam finanzieren. Zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen.“