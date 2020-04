„Dann ballern wir jetzt mal 30 Millionen weg – was weg ist, ist weg“, sagt Mario Barth und feuert Kanonenschüsse auf einen riesigen Geldhaufen im Studio. Bei „Mario Barth deckt auf“ ging es am Mittwoch, 8.4.20, um das Michelberg-Gymnasium in Geislingen, das der Moderator als ein Paradebeispiel für die Verschwendung von Steuergeldern präsentierte. 30 Millionen hat das MiGy nach aktuellem Stand zwar noch nicht verschlungen, aber der Comedian will angesichts der „Kostenexplosion“ in der Geschichte des generalsanierten Gymnasiums nicht so kleinlich sein: „24 Millionen Minimum, aber vielleicht auch 40 oder 60 Millionen – wer weiß es schon?“

Michelberg-Gymnasium in Geislingen bei „Martio Barth deckt auf“

Der Moderator hat die Geschichte der „Schule, die kaputtsaniert wurde“ von der Beauftragung des Architekten Horst Höfler mit der Sanierung im Jahr 2013 bis hin zur drohenden Schließung 2020 aufs Korn genommen. Im eingespielten Film, der Aufnahmen von der mit einem Baugerüst umringten Schule zeigt, schreibt die Reporterin die Mängelliste an eine Tafel. Die Abkürzung MiGy stehe nun nicht mehr für Michelberg-Gymnasium, sondern für „miserables Gymnasium“.

Es fallen Stichworte wie Einsturzgefahr, Brandschutz-Mängel, und „lebensgefährlich“ im Zusammenhang mit dem Zustand der Schule nach der Generalsanierung – eine „Verschlimmbesserung“, meint die Reporterin. Die Liste der Probleme sei „schier endlos“. Die Kostensteigerung von geplanten 13 Millionen auf bislang 21.000.000 Euro wird ebenfalls an der Tafel verbildlicht: „Man könnte sich vorstellen, dass ähnlich viele Nullen an dem Projekt beteiligt waren wie die, die wir hier sehen.“

Dass aus dem in die Jahre gekommenen Schuljahr seinerzeit ein Plus-Energie-Gebäude werden sollte, klingt für das Team von „Mario Barth deckt auf“ wie „Science Fiction“. Ein Pardon kennen Mario Barth und seine Kollegen beim MiGy genauso wenig wie beim Berliner Flughafen (BER), dessen verzögerte Bauzeit und damit verbundene Kostensteigerungen ebenfalls Thema in der Sendung sind.

MiGy: Kein Geld für Sanierung oder Neubau

Wie es mit der Schule weitergeht, stellt die Reporterin als Hütchenspiel dar: Die drei Lösungsansätze der Stadt – Abriss und Neubau an selber Stelle/Neubau neben dem Helfenstein-Gymnasium/Rückbau und Modernisierung – werden vergnüglich hin- und hergeschoben. Schließlich befindet sich unter allen der drei Hütchen nichts als Leere – die Stadt hat für keine der Varianten Geld. Immerhin sei der Schulbetrieb bis 2021 gesichert.

Schüler und Lehrer, die mit Petitionen und Demos um den Erhalt der Schule kämpfen, werden von Mario Barth bestärkt: „Ist ja eine tolle Sache so ne Schule, ist auch für später wichtig“, sagt der Moderator mit gewohnt sarkastischem Unterton. Was ihm besonders wichtig sind: Moderne Toiletten!