Mitte Dezember wird auf der Filstalbahn zwischen Stuttgart und Geislingen erstmals der Metropol-Express (MEX) eingesetzt. Dies war auch Thema im Ausschuss für Umwelt und Verkehr des Landkreises Göppingen. Der Leiter des Amts für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur, Jörg-Michael Wienecke, sprach von einigen „Irritationen“ in den vergangenen Monaten.

Go-Ahead: Zugausfälle und Verspätungen

So konnte der Betriebsstart des Betreibers (Go-Ahead) in den Stuttgarter Netzen und im Raum Karlsruhe nicht überzeugen. Dort mussten ältere Wagen eingesetzt werden, Zugausfälle und Verspätungen seien aber weiterhin an der Tagesordnung. Wienecke hofft auf einen nicht so holprigen Start im Filstal, auch weil dort zu 50 Prozent neue Fahrzeuge eingesetzt werden sollen. Landrat Edgar Wolff will kein “Untergangsszenario“ entwickeln, bittet aber um Geduld, sollte es am Anfang nicht wie gewünscht klappen.

Mit dem MEX soll es zwei durchgängige Verbindungen in der Stunde geben. Mit dem neuen Angebot erhöht sich das Verkehrsangebot auf der Filstalbahn um 330 000 Kilometer pro Jahr.

Planungen für Abstellgleis liegen auf Eis

Angesprochen wurde auch das Abstellgleis am Geislinger Bahnhof. „Derzeit liegen die Planungen auf Eis“, sagte Wienecke. Bis zur Eröffnung des neuen Stuttgarter Bahnhofs (S 21) werde ein solches Gleis, auf dem die Züge wenden können, nicht benötigt. Ob man danach ein Abstellgleis brauche, sei weiterhin offen. Für Wienecke wurde von der Bahn überraschend eine Lösung ins Spiel gebracht, „die vorher ausgeschlossen wurde“: das schon vorhandene Gleis auf der Nordseite des Bahnhofs (Eybachgleis).

Kreisrat Werner Stöckle (Freie Wähler) forderte, den MEX „durchfahren zu lassen, wenigstens bis Amstetten“: Dort sind Abstellgleise vorhanden und man benötige keines in Geislingen. Wienecke und Wolff wiesen darauf hin, dass sowohl der Alb-Donau-Kreis als auch die Stadt kein Interesse bekundet haben, sich finanziell an der Verlängerung des MEX bis Ulm zu beteiligen. Dort sei das Fahrgast­aufkommen nicht sehr hoch. Wolfgang Rapp (CDU) will sich damit nicht abfinden. „Wir müssen schauen, dass auch das Land aktiv bei uns ist.“ Man dürfe nicht klein beigeben, nur weil Ulm und der Alb-Donau-Kreis sich nicht beteiligen wollen.

