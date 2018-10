Senioren Melodie am Nachmittag mit Zirkus

Melodie am Nachmittag mit Zirkus

Geislingen / swp

Ältere Mitbürger können am kommenden Samstag, 20. Oktober, in der Geislinger Jahnhalle Zirkusluft schnuppern und einen reinen Männerchor erleben. Der Stadtseniorenrat Geislingen und die Stadtverwaltung laden zur beliebten „Melodie am Nachmittag“ ein. Beginn ist um 14.30 Uhr. Diese Veranstaltung für die älteren Mitbürger findet zwei Mal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, statt.

Über 30 Sänger des Liederkranzes Aufhausen wollen mit ihrer Chorleiterin Heidemarie Güller die Gäste erfreuen. Der reine Männerchor, der seit 1925 besteht, wird schwäbische Lieder und Seemanns-Shanties zu Gehör bringen und auch zum Mitsingen einladen. Wert legt der Liederkranz auf die Feststellung, dass nur Lieder in Deutsch gesungen werden. Mit dabei: Hans Bosch mit seiner Handharmonika und Barbara Grupp, die den Chor am Piano begleitet.

Besondere Leckerbissen und ein anspruchsvolles Programm möchte den Besuchern der „Kinder- und Jugendzirkus Fitze Fatze“ der AWO Geislingen mit seinem Zirkusdirektor Hermann Blessing auftischen. Der Zirkus Fitze Fatze besteht seit 16 Jahren und die Kinder, die damals als Grundschüler begeistert mitgemacht haben, helfen heute als 18-Jährige den jüngeren beim wöchentlichen Training in der Einsteinschule.

In der Pause, in der genügend Gelegenheit zu einem Plausch mit den Nachbarn geboten ist, bewirten Schüler der „Schülerfirma Suskat“ der Uhlandschule mit kostenlosem Kaffee und Kuchen.

Info Da die Organisatoren der „Melodie am Nachmittag“ Bestuhlung und Zahl der Kuchen planen müssen, werden die Besucher um eine telefonische Anmeldung im Mehrgenerationenhaus Geislingen gebeten ☎ (07331) 44 03 64.