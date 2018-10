DRK Mechanische Reanimationshilfen für Notarztfahrzeuge

Kreis Göppingen / SWP

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat im Kreis Göppingen seine Notarztfahrzeuge mit mechanischen Reanimationshilfen ausgestattet. Dadurch werde die Arbeit des Notarztes bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand deutlich vereinfacht, teilt der DRK-Kreisverband mit. Bislang sei es für die ­Rettungskräfte während der Fahrt zur Klinik schwierig gewesen, die Reanimation ununterbrochen fortzuführen. An diesem Punkt kommt nun die mechanische Reanimationshilfe ins Spiel. Fabian Ungaro, beim Kreisverband für die Medizintechnik zuständig, erläutert die Funktion: Der Patient wird zunächst auf eine stabile Grundplatte gelegt. An dieser Unterlage wird ein flexibler Arm befestigt, der sich in alle Richtungen schwenken lässt. Der Notarzt oder Notfallsanitäter bringt den Arm in Position und gibt wichtige medizinische und persönliche Daten des Patienten ein. Jetzt ermittelt das mit viel Elektronik ausgestattete Gerät den exakten Druckpunkt auf dem Brustkorb, daraufhin beginnt der Stempel mit der automatischen Kompression des Thorax – sozusagen eine mechanische Herzdruckmassage: Dadurch kann eine gewisse Blutzirkulation und damit die Sauerstoffversorgung aufrechterhalten werden, was entscheidend für den Patienten ist: Das Gehirn weist bereits nach drei Minuten mangelnder Sauerstoffversorgung erste Schäden auf.

„Diese mechanische Reanimationshilfe macht die Herzdruckmassage vergleichsweise simpel, hat aber einen sehr hohen Effekt“, erklärt Ungaro: Damit werden die Patienten jetzt ohne Unterbrechung bis zum Eintreffen in die Klinik ununterbrochen reanimiert und dort gegebenenfalls sofort ins Herzkathederlabor transportiert. „Das Besondere an dem Gerät ist, dass es bei Brustkorbhöhen ab 13 Zentimeter genutzt werden kann.“ Und damit auch bei Kindern und Jugendlichen.

Fünf mechanische Reanimationshilfen hat der DRK-Kreisverband für die Notarztstandorte Göppingen, Süßen und Geislingen beschafft. Damit sei eine Vorgabe des Landes zur Ausstattung der Notarztfahrzeuge umgesetzt worden.