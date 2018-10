Gingen Matthias Matzke am Akkordeon – virtuos, modern, orchestral

Gingen / Foto: Alexander Jennewein

Der Akkordeonist Matthias Matzke begeistert am Samstagabend in der Gingener Hohensteinhalle gut 160 Zuhörer. Matzke, der in seiner Heimatgemeinde zur Semestereröffnung der VHS Gingen auftrat, ist längst ein vielfach ausgezeichneter und international beachteter Musiker. Für seinen Solo-Part hatte Matzke Hits aus Klassik und Oper, Volkslieder in neuem Gewand, Filmmusik und Symphonic Rock ausgewählt. Im zweiten Teil hatte das Bandprojekt „Synthonic“ Premiere. Zusammen mit Fabian Horn (Gitarre), Leonie Kratz (Gesang, auf unserem Foto zu sehen) und Fabian Matzke (Schlagzeug) feierte der 25-Jährige einen orchestralen Rock-Sound, der teils an die Metal-Band Nightwish erinnert.