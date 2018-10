Geislingen Lesung mit Musik

Geislingen / swp

„Freedom’s just another word for nothin’ left to lose“ – unter diesem Songtitel von Janis Joplin wird am Freitag eine Lesung mit Musik in der Stadtbücherei veranstaltet. Welche Literatur hat die jungen Menschen 1968 angesprochen? Welche Titel standen auf der Bestsellerliste? Welche Gedichte und Liedtexte haben eine ganze Generation inspiriert? Vorleser der Theatergruppe Obere Roggenmühle und der Stadtbücherei haben Textschnipsel dabei, mischen alles einmal gut durch und lassen dann Zeilen aus unterschiedlichsten Werken erklingen: Mal Böll und Beauvoir, dann Seeger oder Sartre, gemischt mit Meinhof und Marx, garniert mit Hesse und einer Prise Horkheimer. Der eine oder andere Liedtext kommt zwischenzeitlich auch zu Gehör. Beginn: 19.30 Uhr