Manchmal bricht die Wirklichkeit in den gewohnten Alltag erbarmungslos ein – so wie am Dienstag, als die ­Geschäftsleitung von Odelo verkündete, das Werk in Geislingen Ende 2021 schließen zu wollen. Diese Nachricht hat 133 Mitarbeiter schockiert, die für das Unternehmen seit fast vier Jahren...