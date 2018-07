Bilanz Lebenshilfe: Nur Forderungen, keine Förderung

Kreis Göppingen / Roderich Schmauz

Wegen neuer Gesetze muss die Lebenshilfe zwei Wohnheime aufgeben. Für Neubauten gibt das Land aber keine Zuschüsse.

Die Lebenshilfe, die im Kreis Göppingen 795 Menschen mit Behinderung ständig betreut, hat ihre Hausaufgaben gemacht. Darauf wiesen der Vereinsvorsitzende Hans Brodbeck und der Geschäftsführer Uwe Hartmann bei der Hauptversammlung am Stammsitz in Heiningen hin. Mehrere Jahre schrieb der große Sozialverein rote Zahlen. Auch dank externer Berater wurden Arbeitsabläufe und Personaleinsatz, zum Beispiel in den Wohnheimen, effizienter organisiert. Dadurch wurden spürbare Einsparungen erzielt. „Die negative Spirale ist gestoppt“, berichtete Brodbeck. Die Lebenshilfe schreibt wieder schwarze Zahlen. Die Gesamterträge summierten sich 2017 auf gut 25 Millionen Euro. Die Personalkosten machen fast 80 Prozent des Budgets aus – ist doch die Lebenshilfe Göppingen Arbeitgeber für 360 fest angestellte Mitarbeiter. Ihr wichtigster Partner ist der Landkreis, mit dem die Lebenshilfe die Pflegesätze aushandelt. „Trotz unserer guten Partnerschaft bleibt der Korridor bei diesen Verhandlungen eng“, weiß Brodbeck.

Ein stabiles wirtschaftliches Fundament ist wichtig angesichts des großen Aufgabenspektrums, das die Lebenshilfe abdeckt. Wie Geschäftsführer Hartmann darlegte, reicht es von der Förderung von Frühchen und ihrer Familien bis zur Betreuung betagter Menschen mit Handicap. Es umfasst lernen, beraten, arbeiten, wohnen und Freizeit. Damit nicht genug: Der Gesetzgeber sorgt bei den Verantwortlichen der Lebenshilfe zusätzlich für Kopfzerbrechen und Sorgenfalten. Wegen der neuen Landesheimbauverordnung, die zum Beispiel nur noch Einzelzimmer zulässt und Mindest-Quadratmeter fordert, und wegen verschärfter Brandschutzbestimmungen muss die Lebenshilfe zwei große Wohnheime aufgeben, das eine im Struttweg in Heiningen, das andere am Daimlerplatz in Geislingen. Deswegen werden als Ersatz dringend Neubauten notwendig, wie Hartmann erläuterte. Die Pläne sind fix und fertig, die Zeit drängt. In Geislingen ist eine Kooperation mit der GSW angestrebt, die Lebenshilfe will einen noch zu errichtenden Neubau an der Überkinger Straße von der GWS langfristig anmieten. In Süßen sollen auf einem Areal, das die Lebenshilfe vor einigen Jahren erworben hat, ein Wohnheim sowie Arbeits- und Betreuungsplätze für stark behinderte Menschen gebaut werden. Die reinen Baukosten sind mit neun Millionen Euro veranschlagt. Das kann die Lebenshilfe nicht aus eigener Kraft stemmen, doch just jetzt hat das Land seine Förderung eingestellt, weil es neue Förderrichtlinien ausarbeiten lässt. Damit hängt die Lebenshilfe in der Luft. Gemeinsam mit dem Landkreis hofft Hartmann aber noch zeitnah Lösungen zu finden.