Spielen Lasst die Kinder heute raus!

Geislingen / SWP

Zu einem Spiele-Tempel wandelt sich das Rätsche-Areal an der Schlachthausstraße 22 in Geislingen. In wenigen Stunden startet der Weltspieltag.

Hüpfburgen, eine Soccer-Arena, Rollenrutsche, Sumo-Ringer-Anzüge, Tischkicker und -tennis, Minibillard, ein Maltisch und weitere Attraktionen: Beim heutigen Weltspieltag steht an der Schlachthausstraße 22 beim Freibad in Geislingen alles unter dem Motto „Lasst uns draußen spielen“. Von 14 bis 17 Uhr können Kinder und Jugendliche sich unter freiem Himmel austoben.

Veranstalter ist der Geislinger Stadtjugendring. Er beteiligt sich an der Aktion des Deutschen Kinderhilfswerks und seinen Partnern im „Bündnis Recht auf Spiel“. Damit soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Bedingungen für das Spiel an der frischen Luft von Kindern verbessert werden müssen. Gleichzeitig ist das Motto ein Aufruf an die Eltern, ihren Kindern den nötigen Freiraum dafür zu geben.

Kinder sollen möglichst viel draußen spielen. So können sie am besten ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben, wichtige Naturerfahrungen machen und sich ihren eigenen Sozialraum aneignen. Aber die Bedingungen dafür haben sich in den letzten Jahren drastisch verschlechtert, auch durch die zunehmende Verdichtung und Versiegelung unserer Städte, durch die immer mehr Freiflächen und Spielmöglichkeiten für Kinder verloren gehen.