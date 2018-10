Geislingen 2019 soll es Mobilitätszentrale am Bahnhof geben

Geislingen / Isabelle Jahn

Der Landkreis plant eine Mobilitätszentrale am Geislinger Bahnhof. Das soll unter anderem die Buchung der immer beliebter werdenden Rufbusse erleichtern.

Wer spätabends noch unterwegs ist, kann seit einigen Jahren auf Rufbusse zählen. Die Fahrpläne werden wegen der großen Nachfrage immer weiter ausgebaut, sagt Jörg-Michael Wienecke, Leiter des Amts für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur im Landkreis Göppingen. Statistiken gebe es bislang nicht, aber bis zu 20 Mal pro Tag seien die Taxi-Busse im Raum Geislingen im Einsatz, sagt Wienecke.

Die steigende Nachfrage – und zwar überwiegend in Geislingen – sei einer der Gründe, warum am Bahnhof im kommenden Jahr eine Mobilitätszentrale entstehen soll. „Der Gedanke ist, dass Mobilitäts-Dienstleistungen an einem Ort gebündelt werden“, sagt Wienecke. So sollen in der Zentrale nicht nur die Rufbus-Buchungen aus dem gesamten Landkreis zusammenlaufen, sondern auch die Abrechnungen mit den Taxiunternehmen.

Für den Fahrgast bedeutet das: Um einen Rufbus anzufordern, ruft er bei einer zentralen Telefonnummer an und nicht wie bisher bei den Taxiunternehmen. Oder er bucht die Fahrt persönlich bei den Mitarbeitern in der Mobilitätszentrale – zwei von ihnen stellt der Landkreis. Die Öffnungszeiten sollen im Vergleich zum DB-Reisezentrum, das sich bisher im Bahnhof befindet, ausgedehnt werden.

