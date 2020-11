Zwei Justizbeamte begleiten den Angeklagten Mathias J. (Namen von der Redaktion geändert) zum Prozessauftakt in den Schwurgerichtssaal des Landgerichts Ulm. Der 19-jährige Angeklagte, der in U-Haft sitzt, wird beschuldigt, am 11. Juni 2020 acht Mal mit einem Messer in einer Eybacher Wohnung auf de...