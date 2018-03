Musik Lagerfeuer-Atmosphäre in der Rätsche

Geislingen / Claudia Burst

Was für eine Stimmung am Samstagabend in der Geislinger Rätsche: Auf der Bühne sieben Freunde auf Cajons und mit Gitarren, davor und auf den Rängen Zuhörer, von denen manche hinten und draußen im Foyer stehen, weil sie keinen Sitzplatz mehr ergattern konnten.

Und trotzdem zaubern die Musiker Lagerfeuer-Atmosphäre ins Kulturzentrum. Sie singen sich querbeet durch die musikalische Landschaft – und alle singen, schnippen, summen und klatschen mit. Hätte das Ganze draußen, an einem echten Lagerfeuer stattgefunden, wäre vermutlich die Polizei wegen Ruhestörung gekommen. Auch so scheinen die Rätsche-Grundmauern gefährlich zu schwanken, als die Menge aus vollem Hals Ambros‘ „Schi foan“ mitbrüllt, sich mit den „Ärzten“ nach „Westerland“ sehnt und gemeinsam mit Freddy Quinn das „Heimweh“ besingt.

Lieder, die jeder kennt

Auf der Bühne stehen versierte Musiker und Sänger: Claudia Mann, Oberbürgermeister Frank Dehmer, Enza Casà, Stadtrat Bernhard Lehle, Ex-Stadtrat Roland Funk, Basti Mann und Karl Scharf. Anders als sonst, sind aber nicht sie der Mittelpunkt des Abends. Sie transportieren die Stimmung, die vom Publikum begeistert aufgenommen und mitgetragen wird.

Die Idee des Mitsing-Konzerts hatte Frank Dehmer, die anderen waren sofort dabei – und wählten gemeinsam Lieder aus, die an dem Abend bestens ankommen. Das Repertoire reicht von Heinz Rühmann bis Pink Floyd, von Eric Clapton bis zu den Sportfreunden Stiller, vom Volkslied zum ­Schlager zur Popmusik, vom Schmuse­song zur Rockballade zum Protestsong der 1960er – Lieder für jeden Geschmack, die jeder kennt.

Und dann, als die Stimmbänder im Lauf der Stunden zu kratzen beginnen, rücken die Protagonisten auf der Bühne doch mehr und mehr in den Vordergrund, sind ihre schönen Stimmen und die Gitarren deutlicher zu hören. Am Ende des Abends kommt so mancher zu sich und wundert sich, dass er die vergangenen Stunden nicht wirklich unterm freien Himmel zugebracht hat – angefühlt hat es sich jedenfalls so: wie ein mitreißender, fröhlicher Abend am Lagerfeuer.

Der Eintritt zu dem außergewöhnlichen Konzert war frei, die Spenden kommen der GZ-Aktion „Gemeinsam geht’s besser“ zugute.