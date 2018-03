Laienspiel Lacherfolg mit „Tür an Tür mit Alize“

Lacherfolg mit „Tür an Tür mit Alize“

Gussenstadt / swp

Das Theaterstück „Tür an Tür mit Alize“, das die Theatergruppe des Liederkranzes Gussenstadt an den ersten beiden Märzwochenenden aufgeführt hat, war ein voller Erfolg. Vor ausverkauftem Haus war die Begeisterung des Publikums an jedem der vier Abende durch Lachen und Klatschen deutlich spürbar.

Das Stück erzählt von der selbst ernannten Hausmeisterin Alize (Karin Mauthner), die mit großem Interesse alle Geschehnisse im Haus verfolgt. Nach dem Einbruch in der Pizzeria von Giovanni (Daniel Jäger) laufen ihre Ermittlungen auf Hochtouren. Sämtliche Bewohner werden verdächtigt, in dunkle Machenschaften verwickelt zu sein. Schwarzgeld, Drogen, Callboys – das ganze Spektrum wird bedient.

Friedhelm Polter (Hans-Peter Schädler) ist seit Kurzem nicht mehr wohl zumute, um die Rente aufzubessern hat seine Frau Hermine (Inge Schädler) eines ihrer Zimmer doppelt vermietet, einmal an den Neffen Basti (Jonas Mauthner), der dort tagsüber schläft und an die junge Dame Rosi (Laura Jooß), die wiederum nachts dort schläft.

Aber auch der pensionierte Finanzbeamte Anton Schimmelpfennig (Heinz Georg Jäger) sorgt mit Einkommensteuererklärungen für Bekannte für zusätzliche Einnahmen, bis er Rosis Tante Nora (Angela Hollmann) kennenlernt. Danach schwebt er auf Wolke sieben und hat nur noch sie im Kopf.

Der Kriminalpolizist Horst Schaminski (Frank Gunsilius) nimmt den Fall „Einbruch in der Pizzeria“ auf und ermittelt in alle Richtungen. Verwicklungen, Missverständnisse und Verwechslungen entstehen, Alize nutzt dies und verbreitet dazu hanebüchene Verdächtigungen.

Mit viel Liebe zum Detail hat die Theatergruppe die Bühne als heruntergekommenes Treppenhaus gestaltet, ausnahmslos haben alle Akteure mit großem Spielwitz und ungeheurer Spiel­laune die Charaktere widergegeben. Das Publikum hat es mit viel Applaus und lang anhaltendem Lachen gedankt.