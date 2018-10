Kulturherbst Kubricks Meisterwerk

Geislingen / swp

In der Reihe Geislinger Kulturherbst zeigt das Geislinger Gloria Kino am Montag um 19.30 Uhr den Kultfilm „2001 Odyssee im Weltraum“. Kaum zu glauben: Dieser mit Farben, Kameraeinstellungen und Musik berauschende Film feiert dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. Ein rätselhafter schwarzer Monolith scheint sich auf die menschliche Evolution auszuwirken. Ein Raumschiff bricht auf, um den Ursprung des Monolithen zu erkunden. Die künstliche Intelligenz, die das Raumschiff steuert, erkennt in der menschlichen Besatzung eine Gefahr für sich. Die Folgen sind fatal.

Stanley Kubricks Meisterwerk ist bis heute berühmt für seine bahnbrechenden Spezialeffekte, die physikalisch korrekte Darstellung der Raumfahrt und gilt immer noch als einer der besten Science-Fiction-Filme überhaupt.