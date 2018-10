Veranstaltungsreihe Krönender Abschluss  des Kulturherbstes

Geislingen / swp

Nach vier vollgepackten, abwechslungsreichen Wochen mit den unterschiedlichsten Veranstaltungen endet der Geislinger Kulturherbst mit dem Thema „50 Jahre: 68er-Bewegung in Geislingen – Aufbruch und Mythos“ am Sonntag in der Geislinger Rätsche. Den Auftakt der Abschlussveranstaltung bildet immer eine Veranstaltungsrevue mit Bilderschau aller Highlights des Kulturherbst 2018. Im Mittelpunkt steht die Verleihung des Schubart-Kulturpreises an zwei ausgewählte Preisträger durch Geislingens Oberbürgermeister Frank Dehmer und den Vorsitzenden der Bürgerstiftung Geislingen, Dr. Rainer Welte. Zwischendurch sollen die Gäste mit einer spannenden künstlerischen Darbietung überrascht werden.

Die Preisträger dieses Jahres sind Miriam Wagner (Jahrgang 2002) aus Deggingen und Ramon Hagen Bäurle (Jahrgang 1992) aus Bad Ditzenbach.

Miriam Wagner erhält den Preis in Anerkennung herausragender Leistungen im Bereich Musik. Seit 2009 nimmt sie Unterricht an der Musikschule Geislingen, seit 2011 nahm sie mit Violine und Viola sechs Mal erfolgreich teil beim Wettbewerb ‚Jugend musiziert‘ und gelangte dabei auch bis auf Landes-Ebene. Miriam Wagner ist Konzertmeisterin des Jugend-Symphonie-Orchesters der Musikschule und oft federführend in der Fiddle-Band der Musikschule. Ihre Offenheit für neue Einflüsse zeigt sich auch bei der Teilnahme an qualifizierten Meisterkursen: Im August 2018 nahm sie mit ihrer Geige zum Beispiel teil an einem Internationalen Jazz-Workshop an der Landesmusikakademie in Ochsenhausen. Außerdem ist Miriam Wagner in Deggingen aktiv im Chor Collegium Cantorum und lässt sich dort zur Organistin ausbilden.

Ramon Bäurle erhält den Preis in Anerkennung herausragender Leistungen im Bereich Bildende Kunst. Als Schüler des Geislinger Michelberg-Gymnasiums fiel er seinem Kunstlehrer früh als Naturtalent auf. Eine Gabe, die durchaus in der Familie liegt – Ramon Bäurle ist der Enkel des Designers und Künstlers Peter Bäurle, der im vergangenen Jahr verstarb. Ramon Bäurle studierte zunächst in Reutlingen „Transportation Interior Design“ und setzte nach einem Bachelor-Abschluss mit 1,1 seine Studien in Pforzheim fort. Es schlossen sich Praktika bei Hyundai in Rüsselsheim, Volkswagen in Wolfsburg, Porsche in Weissach und bei Audi in Ingolstadt an.

Info Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.