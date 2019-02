Gartenschau Kritik aus Deggingen am geplanten Badesee

Kritik aus Deggingen am geplanten Badesee

Deggingen / Ilja Siegemund

Bei einigen Degginger Gemeinderäten macht sich hinsichtlich der Gartenschau-Projekte eine gewisse Ernüchterung breit. Auch kritisieren manche Räte den Badesee-Standort.

Die geplante Gartenschau-Bewerbung hat in den fünf Gemeinden des Oberen Filstals für viel Euphorie gesorgt. In Deggingens Gemeinderat machte sich jüngst eine gewisse Ernüchterung breit – hinsichtlich der geplanten Projekte.

„Den Wow-Effekt für Deggingen habe ich noch nicht gesehen“, kritisierte etwa Gemeinderat Stefan Geis. Er sah die Verantwortung allen voran beim Planungsbüro „faktorgruen“ aus Stuttgart. Sein Ratskollege Stefan Heilig erinnerte an die Bürgerwerkstatt in Mühlhausen und die euphorische Stimmung, die dort geherrscht habe. Diese habe er bei der interkommunalen Gemeinderatssitzung Anfang Januar vermisst, ergänzte er.

Kritik gab es im Degginger Gremium darüber hinaus für den geplanten Badesee-Standort im Bad Überkinger Autal. „Dort, wo es den halben Tag schattig ist, gehört kein See hin“, sagte Klaus Schweizer. Als idealen Platz bezeichnete er die Freifläche an der Fils zwischen Bad Ditzenbach und Gosbach. Stefan Geis plädierte indes für einen See auf Degginger Gemarkung. „Bad Ditzenbach und Bad Überkingen haben ihre Bäder – wir haben nichts“, sagte er.

Am Samstag lesen Sie im ePaper und in der GEISLINGER ZEITUNG, wieso der Standort für einen Badesee auf das Autal fiel und welche Projekt die Degginger Räte umsetzen wollen.