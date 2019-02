Eybach Eybacher Schuggeler feilen an der Prunksitzung

Eybacher Schuggeler feilen an der Prunksitzung

Eybach / Stefanie Schmidt

Die Eybacher Schuggeler bringen ihr Programm für die Prunksitzung am Samstag in Form. Pannen lassen sich aber nicht immer vermeiden.

Die Schuggeler des TV Eybach entführen ihre Zuschauer bei der Prunksitzung am Samstagabend in der Eybtalhalle in die 1920er- und 1930er-Jahre. Insgesamt wirken bei der mehr als vier Stunden dauernden und bereits ausverkauften Revue etwa 150 Personen der Fasnetsgesellschaft mit.

Nebel-Effekt bleibt unerwartet aus

Da ist es kein Wunder, dass manchmal trotz sorgfältiger Planung etwas daneben geht. Harald Issler, einer der Moderatoren, erinnert sich noch genau an die ersten Minuten des Orient-Programms „1001 lacht“. Der als Dschinn verkleidete Kollege Peter Guiremand sollte zu Beginn in einer dramatischen Rauchwolke auf der Bühne erscheinen. Per Druck auf einen speziell präparierten Knopf sollte Issler den Effekt auslösen – aber jemand hatte kurz zuvor die Nebelmaschine ausgesteckt.

Doch gerade was den Moderatoren vor Verlegenheit die Schweißperlen auf die Stirn treibt, ist für das Publikum eine Freude: „Wenn mal etwas nicht klappt, freuen sich die Zuschauer natürlich“, sagt Issler.

Feinschliff in letzter Minute

Die Organisatoren bemühen sich aber selbstverständlich, dass bei der Veranstaltung alles glatt läuft: Die wenigen Tage zwischen der Hauptprobe am Montag und der Prunksitzung am Samstag sind entscheidend. Erst in dieser Phase kristallisiert sich der Ablauf der Prunksitzung nach und nach heraus.

