In der Geislinger Fußgängerzone So wird ein 26 hoher Baukran in Präzisionsarbeit aufgestellt

So wird ein 26 hoher Baukran in Präzisionsarbeit aufgestellt

Geislingen / Michael Rahnefeld

Seit Donnerstag steht ein 26 Meter hoher Baukran neben dem Alten Zoll in der Geislinger Fußgängerzone. Das Aufstellen war Präzisionsarbeit.

Genau um 9.52 Uhr rollt am Donnerstagmorgen der vierachsige Lkw eines Kran-Service-Dienstes in die Geislinger Fußgängerzone. Im Schlepp, zusammengefaltet auf einer Transport-Lafette, ein riesiger Baukran. Eben erst am Tegelberg abgebaut, soll er in den nächsten Wochen und Monaten bei der Sanierung des Alten Zolls die Handwerker unterstützen und das Baumaterial in den Dachbereich des denkmalgeschützten Dachgebäudes hieven. Doch zunächst einmal muss das Monstrum aufgestellt werden. Für den 28-jährigen Johannes Kühnbach, der die schwere Zugmaschine lenkt, und seinen 25-jährigen Begleiter Marcel Hägele, der ihm mit einem Servicefahrzeug folgt, Routine. Täglich bauen die beiden jungen Männer diese gewaltigen Stahlkonstruktionen auf und ab, achten darauf, dass sie korrekt waagerecht und sicher stehen und alle Funktionen erfüllen.

Wegen der Enge etwas schwieriger

„Auch in Geislingen war es Routine, aber doch ein wenig schwieriger, weil hier in der Stadt eben alles so eng ist“, lacht knapp vier Stunden später Johannes Kühnbach aus seinem Führerhaus, als er die Fußgängerzone wieder verlässt. In den Stunden dazwischen haben die beiden jungen Männer unter den Augen vieler Zuschauer Präzisionsarbeit geleistet, die schon mit der Positionierung des tonnenschweren Krans beginnt. Mit Schritten und seinen Handschuhen als Markierungen misst „Hannes“, wie er von seinem Kollegen gerufen wird, den Standplatz aus. Die beiden Jungs müssen nicht viel miteinander reden. Sie verstehen sich quasi blind, jeder Handgriff sitzt, nicht einer ist zu viel. Wie die Zahnrädchen in einem Uhrwerk arbeiten die beiden Hand in Hand. Marcel hat längst die Rutschmatten ausgelegt, auf die dann 500 Kilogramm schwere Betonplatten gelegt werden. Mit Stücken von Schaltafeln werden darauf die Ausleger – sozusagen die Füße des Krans – gestellt. Und weil alles auch noch ordentlich aussehen soll, ziehen die beiden den tonnenschweren Baukran mit ihrem Ladekran in rechtwinklige Position vor das Gerüst – Zentimeterarbeit, für die es viel Gefühl und Erfahrung braucht. Dass alles exakt passt wird sich erst zwei Stunden später beweisen, bis dahin läuft alles ab wie in einem Drehbuch.

