Wie eine Wallfahrt im Miniaturformat mutete das an, was in den vergangenen sonnigen Oktobertagen in Deggingens Wallfahrtskirche Ave Maria zu beobachten war. An den Wänden und der Decke im hinteren Bereich des Gotteshauses hatten sich zahlreiche Marienkäfer breit gemacht. Auf der Suche nach einem W...