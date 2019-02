Geislingen Konzert: Karneval der Tiere

Geislingen / swp

Ein Konzert für die ganze Familie findet am kommenden Mittwoch um 17 Uhr in der Stadtkirche Geislingen statt: Auf dem Programm steht der berühmte Karneval der Tiere des französischen Komponisten Camille Saint-Saens. Das Werk, das heute eines der berühmtesten des Komponisten ist, wurde ursprünglich für ein Kammerorchester geschrieben. In Geislingen erklingt es in einer Fassung für große Orgel. Die Transkription erstellte Heinz-Rudolf Kortmann. Die Sätze des „Carnaval des animaux“ spielt Bezirkskantor Thomas Rapp, die Kinder der Kinderkantorei singen Lieder zum Lob der Schöpfung und stellen in Kostüm und Bewegung die einzelnen Tiere dar. Der Eintritt ist frei.