Konzert Konzert für Klavier und Orgel

Geislingen / swp

Ein Konzert der besonderen Art geben am Samstag, 9. Juni, ab 20 Uhr in der Martinskirche die Musiker Heinz Lendl am Klavier und Seiichi Komaya an der Orgel. Im 19. und 20. Jahrhundert galten beide Instrumente als königliche Instrumente in privaten und öffentlichen Salons. Für sie existiert eine Fülle verschiedenster Kompositionen unterschiedlichster Art – und zwar nicht allein für jedes der beiden Instrumente, sondern auch als Duo für Klavier und Orgel. Zum ersten Mal zu Gast in der Konzertreihe der Martinskirche in Altenstadt ist Heinz Lendl (Klavier), der an der städtischen Musikschule Geislingen Klavier, Musiktheorie und Gehörbildung lehrt. Er wird zusammen mit Seiichi Komaya, Kantor an der Martinskirche, für diese seltene Besetzung Originalkompositionen von Karg-Elert, Charles Marie Widor, César Franck und Clifford Demarest präsentieren. Das Konzert wird unterstützt vom Förderkreis der evangelischen Kirchenmusik in Geislingen-Altenstadt.