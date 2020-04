Auch am vergangenen Wochenende setzten Polizei und Ordnungsamt ihre Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung in Geislingen fort – gerade auch mit Blick auf das schöne Ausflugswetter und die gestiegenen Temperaturen, heißt es in einer Mitteilung der Geislinger Stadtverwaltung. Die hohe Präsenz von Polizei und Ordnungsamt war zuvor angekündigt worden.

„Die überwiegende Mehrheit der Menschen in Geislingen hat sich an die Vorgaben zur Kontaktbeschränkung gehalten. Wir waren über das Wochenende hinweg mit zwei Teams – bestehend jeweils aus drei Vollzugsbediensteten – im stadtweiten Kontrolleinsatz“, sagt der Geislinger Ordnungsamtschef Philipp Theiner.

Neben Ausflugsorten standen von Freitag bis Sonntag auch stark frequentierte Einkaufsstandorte im Fokus der Kontrollen des Gemeindevollzugsdiensts (GVD) des Geislinger Ordnungsamts. Insgesamt haben die Einsatzkräfte der Stadt sieben Verstöße nach der Corona-Verordnung des Landes von geahndet und zur Anzeige gebracht. Dabei handelte es sich zufolge jeweils um Verstöße gegen das Kontaktverbot.

Junge Männer kaufen für Corona-Party ein

Besonders dreist agierten der Mitteilung zufolge vier junge Männer, die am Samstagabend gegen 22 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in einem Einkaufsmarkt in den Neuwiesen angetroffen wurden. Die vier Personen waren in zwei getrennten Fahrzeugen auf den Parkplatz gefahren und kauften gemeinsam für eine anschließende Party im privaten Kreis ein, wie sich später herausstellte. Die Mitarbeiter des GVD beobachteten die Männer aus einem zivilen Dienstfahrzeug, wie sie die Einkäufe zunächst in ein Fahrzeug einluden.

Anschließend stiegen alle vier Personen in das gleiche Fahrzeug zur gemeinsamen Weiterfahrt ein, was nach der Corona-Verordnung nicht erlaubt ist. Zuvor stieß einer der Männer noch den zum Einkaufen benutzten und nun leeren Einkaufswagen mit voller Wucht gegen eine stählerne Parkplatzbegrenzung, so dass dieser umfiel und dabei leicht beschädigt wurde.

Zum zweiten Mal bei Verstoß gegen Corona-Regeln erwischt

Der GVD stellte die vier Männer daraufhin. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass einer der Beteiligten bereits in einer Kontrolle einige Tage zuvor in einer zu großen Personengruppe in Geislingen angetroffen wurde. Ihn erwartet daher nun ein verdoppeltes Bußgeld in Höhe von 700 Euro; die drei anderen Männer, die mit im Auto saßen, erwartet jeweils ein Bußgeld in Höhe von 350 Euro. Zudem müssen sich alle vier nun auf ein einjähriges Hausverbot in dem Einkaufsmarkt einstellen. Da die vier jungen Männer die Ordnungswidrigkeit zugaben und am Einkaufswagen nur leichter Schaden entstanden war, verzichtete der Marktleiter auf eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

In fünf Fällen wurden jeweils Dreiergruppen von nicht miteinander verwandten Personen angetroffen, in einem Fall handelte es sich um eine Vierergruppe und in einem weiteren Fall um eine Gruppe aus fünf Personen. Die meisten erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 350 Euro pro Person. Bei einer Dreiergruppe hatte ein junger Mann zudem die Angabe von Personalien zunächst verweigert, der GVD rief die Polizei zur Unterstützung hinzu. Auf den Mann kommt nun noch ein zusätzliches Ordnungsgeld in Höhe von 40 Euro zu.

Geislingens Oberbürgermeister Frank Dehmer lobt die Arbeit des GVD und kündigte an, dass die intensiven Kontrollen des städtischen Ordnungsamts und der Polizei in Geislingen auch diese Woche sowie über die Osterfeiertage konsequent fortgeführt werden. Dehmer: „Es kann nicht sein, dass einige Unbelehrbare sich fortlaufend nicht an die allgemeinen Regelungen zur Kontaktbeschränkung halten und zudem auch noch weitere Ordnungsstörungen begehen.“

Theiner berichtet in der Mitteilung außerdem, „dass alle noch derzeit geöffneten Gewerbebetriebe bereits eigene Hygienemaßnahmen ergriffen haben“. Kunden sollen sich an die Vorgaben der Ladenbesitzer halten und die Regeln respektieren.