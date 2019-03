Geislingen Komaya spielt Orgelwerke

Geislingen / swp

Mit einem bunten Programm aus „Orgelfeuerwerken“ wird am Samstag, 16. März, das ausgefallene Silvesternachtkonzert in der Martinskirche in Geislingen nachgeholt. Seiichi Komaya, der Kantor und Organist an der Martinskirche, bringt heitere, ruhige, ernsthafte und auch virtuose Musik aus unterschiedlichen Epochen zu Gehör. Beginn ist um 19 Uhr.

Das Programm beginnt mit Johann Sebastian Bachs Triosonate in C BWV 529. Es folgt die 6. Symphonie op. 42.2 des Pariser Organisten Charles-Marie Widor. In dieser Symphonie zeigt sich Widor auf dem Höhepunkt seines kompositorischen Schaffens.