Konzert Klaviertrio spielt Haydn und Brahms

Geislingen / swp

Das Klaviertrio Elisabeth Kufferath (Violine), Tanja Tetzlaff (Violoncello) und Leonie Rettig (Klavier) gastiert am Donnerstag, 7. März, in der Geislinger Jahnhalle. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Zu Gehör kommen ein Klaviertrio von Joseph Haydn, das Klaviertrio op. 8 H-Dur von Johannes Brahms und das Klaviertrio op. 50 a-Moll von Peter Tschaikowsky.

Leonie Rettig sei eine herausragende Pianistin, heißt es in der Ankündigung zum Konzert. Einladungen führten die Pianistin zu wichtigen Festivals. Im vergangenen Jahr organisierte sie ein Benefizkonzert zugunsten der Unicef, das sie gemeinsam mit Freunden und der Schauspielerin Katja Riemann im Kammermusiksaal der Philharmonie in Berlin gab.

Elisabeth Kufferath ist seit der Gründung 1992 Mitglied im Tetzlaff-Quartett, das unter anderem bereits in der Berliner Philharmonie und der Carnegie Hall in New York konzertierte.

Tanja Tetzlaff spielte nach erfolgreicher Teilnahme an vielen internationalen Wettbewerben mit renommierten Orchestern. Dabei arbeitete sie mit namhaften Dirigenten wie Lorin Maazel, Daniel Harding oder Sir Roger Norrington zusammen.

Info Karten im Vorverkauf gibt es bei der Buchhandlung Ziegler in Geislingen.