Kinderfest Kinderfest mit Dorfzirkus in Reutti

Reutti / Ernst Häge

Am morgigen Samstag ist Nationalfeiertag in Reutti: Das knapp 200 Einwohner zählende Albdorf feiert sein Kinderfest. Höhepunkt bildet um 14 Uhr das traditionelle „Umzügle“, das in diesem Jahr und unter dem Motto „Dorfzirkus“ steht. Die Erwachsenen kommen am Abend bei ,,Beliebten Melodien im Stadel“ auf ihre Kosten. Mitwirkende sind neben dem Gesangverein Reutti noch die Chöre aus Scharenstetten und Bad Überkingen.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Grünen, den Posaunenchor Urspring/Reutti, der Kirchenchor Amstetten und die Kinderkirche Reutti mitgestalten. Zum Mittagessen stehen Schweinebraten mit Holzbackofenbrot und Maultaschen (auch vegetarisch) auf der Speisekarte. Am Nachmittag unterhalten die Urspringer Akkordeonspieler.