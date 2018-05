Freizeit Kinder erleben Umweltverschmutzung hautnah

Geislingen an der Steige / Isabelle Jahn

Ich hab’ noch was gefunden“, ruft Janne und hebt ein Stück Metall aus dem Wasser – ein Teil von einem Fahrrad, vermutet der Neunjährige. Es ist eines von vielen Dingen, die er und die anderen zehn Kinder bei „Ferien in der Schule“ diese Woche aus der Fils gefischt haben.

Eigentlich steht die Ferienbetreuung, die die Geislinger Stadtverwaltung für berufstätige Eltern von Grundschülern anbietet, diesmal unter dem Motto „Spiele-Erfinder“. Das Angebot soll den Kindern aber möglichst viel Freiheit lassen, betont Ute Nonnenmacher vom Beaufsichtigungs-Team. Außerdem ist es bei Sonne und Wärme draußen am schönsten – das zeigt sich, wenn die Jungs und Mädels mit ihren Gummistiefeln und Badeschuhen munter durchs Wasser stapfen. Wie praktisch, dass ein schmaler Weg hinter der Lindenschule, in der sich das Pfingstferien-Programm abspielt, direkt zum Fils­ufer führt. Dort häufen sich die Gegenstände, die die Kinder gesammelt haben: ein Besen, ein Regenschirm, zwei Fußbälle, mehrere Flaschen und Dosen sowie Zeitungsschnipsel sind nur ein paar davon.

Für die Grundschüler ist es nicht nur ein Abenteuer, bei dem sie einen Damm bauen und ihre Fundstücke wie Eroberungen vorzeigen. Die Tatsache, dass einer ihrer liebsten Spielorte so verschmutzt wird, verärgert so manchen aus dem Fils-Reinigungs-Team: „Die Menschen verschmutzen den Fluss als wenn er eine Müllkippe wäre – eine Müllkippe aus Wasser“, schimpft Sina, während sie unermüdlich Schrott an Land schleppt. „Die armen Tiere“, fügt die Achtjährige hinzu, „die fressen das und werden krank“.

Auch Janne findet es „unmöglich“, wenn jemand seinen Unrat auf diese Weise entsorgt. Schließlich wollen er und seine Spielkameraden in der Fils plantschen. Deshalb nimmt der Neunjährige eine Wasserprobe und betrachtet diese genau – sein Urteil: „Es geht noch.“ Aber wenn weiterhin so viel Müll im Nebenfluss des Neckars landet, wird das Wasser bald ganz braun sein, vermutet der Schüler. Immerhin haben die Kinder auch ein paar Blutegel entdeckt – ein Zeichen für sauberes Wasser, erklärt Ute Nonnenmacher.

Auf ihrem Streifzug durch die Fils finden die Kinder hier und da auch mal was Brauchbares. Die große schwarze Feder steckt sich Panna gleich als Schmuck ins Haar. Die Siebenjährige hat sich bei der Müllsuche so ins Zeug gelegt, dass sie trotz Gummistiefeln nasse Füße hat – „ist aber gar nicht kalt“, sagt sie. Ihre Freundin Elisa berichtet stolz davon, das sie mehrere kleine Fische gesehen hat. Die ließ sie aber weiter schwimmen, erzählt die Siebenjährige ihrer Mutter. Eigentlich sind Eltern bei „Ferien in der Schule“ nicht dabei, aber Krisztina Keszler beteiligt sich an der Betreuung. Sie macht eine Ausbildung zur Erzieherin und hilft im Rahmen eines sechswöchigen Praktikums auch bei der Ganztagsbetreuung in der Lindenschule mit, erzählt die 35-Jährige. Nachdem sie im Außenhandel tätig war, zieht es sie nun in einen anderen Bereich. Sie hat zwei eigene Kinder, will aber noch mehr um sich haben, sagt Keszler und lacht.

Während ein paar der Mädchen und Jungen von der Mission Fils-Bereinigung nicht genug bekommen können, zieht es andere ein Stück weiter – aber längst noch nicht aus dem Wasser: Nach so einem Einsatz ist das Baden in der Fils eine verdiente Belohnung.

Ute Nonnenmacher hofft, dass die Aktion die Kinder auch für die Zukunft prägt und sie achtsamer mit der Müllentsorgung umgehen. Der neunjährige Janne jedenfalls hat seinen Leitspruch schon gefunden: „Wir sollten die Flüsse wie Götter behandeln.“