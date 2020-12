Der Zweckverband Wasserversorgung Ostalb nimmt am Montag, 7.12.20, den Hochbehälter Aufhausen für Reparaturarbeiten kurzzeitig vom Netz. In einer Pressemitteilung wird darauf hingewiesen, dass deswegen von 15 Uhr bis 15.30 Uhr die Wasserversorgung in Aufhausen und in den Wannenhöfen kurzzeitig unterbrochen wird.

Kein Wasser in Aufhausen: Waschmaschine und Geschirrspüler nicht betreiben

Alle betroffenen Haushalte werden gebeten, in diesem Zeitraum kein Wasser zu entnehmen, und um Schäden zu vermeiden, keine Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen und ähnliches zu betreiben. Wer Fragen hat, soll sich an die Energieversorgung Filstal per E-Mail wenden: