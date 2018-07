Geislingen / swp

Karten für die Veranstaltungen des Geislinger Kulturherbstes vom 21. September bis 22. Oktober sind ab Mitte August an folgenden Vorverkaufsstellen in Geislingen erhältlich: In der Geschäftsstelle der GEISLINGER ZEITUNG und den Geislinger Buchhandlungen Ziegler und Herbi.