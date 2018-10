Konzert Karibische Rhythmen, brasilianische Klänge

Geislingen / Konstantin Heidemann

In bunten, schrägen Outfits verkörperte am Wochenende die acht Mann starke Truppe von SuRealistas lateinamerikanische Tradition im Rampenlicht. Ungewöhnliche Arrangements aus karibischen Rhythmen und brasilianischen Klängen entweder instrumental oder mit spanischen Gesängen gepaart, ließ die locker tanzenden MieV-Besucher für eineinhalb Stunden Raum und Zeit vergessen. Überwiegend die weiblichen Gäste waren von dem experimentierfreudigen Sound von SuRealistas sofort angetan und im Handumdrehen infiziert, verwandelte sich die alte Lkw-Waschhalle schnell in einen stimmungsvollen Tanztempel.

Mit einem Hauch Selbstironie zelebrierte die achtköpfige Show-Gruppe auf unzähligen Klang-Instrumenten einen Bühnenzauber, wie man ihn nicht oft zu sehen bekommt. Egal ob mit dem Drum-Stick die Kuh-Glocke geschlagen, ein paar hölzerne Klangstäbe aneinander geklopft oder gar ein Mini-Blas-Piano mit Pusteschlauch zum Klingen gebracht – es gab fast nichts an urigen Musikgerätschaften, das die musikalischen Exoten nicht dabei hatten. Zu flotten Rumba-, Samba- und Kuba-Rhythmen gab es noch grandiose Bläsersoli auf Saxofon und Trompete.

Der Opener Titel „Cia Cia Cia“ ließ gleich erahnen, was hier für Rhythmus-Spezialisten am Werk waren. Der Kern von SuRealistas besteht aus drei argentinischen Brüder, die nach und nach weitere Musiker für sich gewinnen konnten. Zwischendurch wirkte es als sei ein lateinamerikanischer Spielmannszug bei MieV auf den Bühnenbrettern zu Gange.