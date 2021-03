Sascha Binder will zum dritten Mal in den Landtag. In seinem Wahlkreisbüro in Geislingen spricht er über seine Wahlziele, zu denen der Erhalt von Arbeitsplätzen, eine Gesundheitsversorgung mit zwei Kliniken im Landkreis Göppingen und eine gute Verkehrsinfrastruktur gehören. © Foto: Rainer Lauschke