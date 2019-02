Verkehr Weilerner Ortschaftsrat fordert Tempolimit

Geislingen / Jochen Weis

Der Weilerner Ortschaftsrat drängt auf ein Tempolimit auf der nahen K 1441. Ein Gebot der Vernunft, sagt Ortsvorsteherin Bettina Maschke.

Der Weilerner Ortschaftsrat drängt auf ein Tempolimit auf der K 1441 zwischen Helfenstein-Parkplatz und dem Einmündungsbereich der östlichen Dorfstraße. Mehrere Anläufe sind bei den Geislinger Verkehrsschauen gescheitert, letztmalig 2015. Begründung seinerzeit: Es besteht keine Notwendigkeit, aus der Unfallstatistik lässt sich nicht ableiten, dass dieser Bereich besonders gefährlich ist.

In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrat kam das Thema erneut auf den Tisch – mit dem Ergebnis, dass das Gremium erneut ein Tempolimit beantragt. Anlass waren zwei Unfälle im vergangenen halben Jahr – „und es werden nicht die letzten gewesen sein“, betonte Ortsvorsteherin Bettina Maschke. Die gerade Strecke reize einen dazu, auf dem Gas zu bleiben, was die Gefahr von Unfällen mit dem Abbiege-Verkehr aus Weiler erhöhe. Zudem seine beim Helfenstein-Parkplatz Fußgänger stark gefährdet, dort endet ein Wanderweg aus Richtung Bismarckfelsen abrupt an der K 1441, die letzten Meter dorthin sind recht abschüssig. Maschke: „Wer von dort herkommt, der steht plötzlich mitten in der Straße.“

Geislingens Ordnungsamtsleiter Philipp Theiner mahnt indes zur sachlichen Diskussion. Dass es nun auf dem Abschnitt zu Unfällen gekommen ist, rechtfertige nicht zwangsläufig eine Geschwindigkeitsbegrenzung. „Wir müssen auf die Ursachen der Unfälle schauen. Und das ist jeweils eine Einzelfall-Betrachtung: Ist der Unfall wegen überhöhter Geschwindigkeit passiert? Oder war er der Unachtsamkeit eines Verkehrsteilnehmers geschuldet?“ Nichtsdestotrotz werde das Thema auf der Agenda der nächsten Geislinger Verkehrsschau im April auf der Agenda stehen.

