Parteien Junge Union Geislingen unter neuer Führung

Geislingen/Bad Überkingen / swp

Am Samstag, 6. Oktober, wurde im Badhotel Bad Überkingen die 17-jährige Melanie Alrachid im Beisein von Hermann Färber und Nicole Razavi, während der Hauptversammlung der Jungen Union (JU), Stadtverband Geislingen, zur neuen Vorsitzenden gewählt und löst damit Maximilian Biegert ab, welcher nach Angaben der JU in den vergangenen vier Jahren „das Amt mit viel Engagement und Herzblut ausgeführt hat“. Die JU Geislingen sei ihm dafür sehr dankbar und froh darüber, dass er ihr als Schriftführer erhalten bleibe, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU-Nachwuchsorganisation.

Christian Hagenmaier werde die JU-Führung im Amt als stellvertretender Vorsitzender unterstützen. Dr. Christian Vogl wurde als Finanzreferent bestätigt. Roman Retsch übernimmt nun die Rolle des Geschäftsführers und Nicolas Knoblauch die des Pressereferenten. Die JU schenkte auch den Kassenprüfern Kai Steffen Meier und Simon Zoller ein weiteres Mal ihr Vertrauen.

Komplettiert wird der neue Vorstand von den Beisitzern Alicia Appelhagen, Eva Geiselmann, Maxine Reichart, Marco Schmiechen, Benedikt Schweizer, Manuel Steuer, Katharina Vogl, Matthias Walter und umfasst somit zwölf Personen, informieren die jungen CDUler.