Kulturherbst Jüngere deutsche Geschichte komprimiert

Geislingen / Claudia Burst

Was machte die 68er – abgesehen von der Musik – aus? Was führte zu den heftigen Protesten, zu den gesellschaftlichen Umbrüchen?

Im Rahmen des Kulturherbstes hatte die Volkshochschule Geislingen den Historiker Matthias Hofmann eingeladen. Der griff in seinem Vortrag die Schlagworte jener Zeit auf, erklärte sie und stellte sie in einen Zusammenhang. Die wenigen Zuhörer, die sich im Café WunderBar im Seniorenzentrum Bronnenwiesen auf die Thematik einließen, erhielten auf diese Weise eine komprimierte Zusammenfassung der jüngeren deutschen Geschichte.

Es waren unterschiedliche Fakten, die zu den starken Protesten und Unruhen im Jahr 1968 führten. Die Nachkriegsgeneration war erwachsen und wehrte sich dagegen, althergebrachte Traditionen unreflektiert zu übernehmen.

Matthias Hofmann las seinen Vortrag vom Blatt und er las schnell, so dass die Besucher sich sehr konzentrieren mussten, um alles Gesagte zu erfassen.

Im Vorfeld hatte es im Jahr 1962 die Spiegel-Affäre gegeben. Spiegel-Journalisten wurden wegen ihrer kritischen Berichterstattung verhaftet, Politiker hatten das veranlasst. Die Medien sahen den Rechtsstaat in Gefahr, die Bevölkerung, vor allem Studenten, wehrte sich erstmals mit Protesten gegen „das autoritäre Schalten und Walten der Regierung.“

Politisch folgten Querelen am Ende der Adenauer-Ära und 1966 die Große Koalition, bestehend aus CDU/CSU und der SPD. Wie Hofmann deutlich machte, blieb in der damaligen Drei-Parteien-Konstellation nur noch die FDP als Opposition. Als die Regierung die sogenannten Notstandsgesetze etablieren wollte, protestierten 70 000 Menschen beim „Sternmarsch nach Bonn“ dagegen. Das war der Beginn der Außerparlamentarischen Opposition, kurz APO. Darin fanden sich vor allem die Aktivisten des Sozialen Deutschen Studentenbundes (SDS) sowie die Aktivisten, die bereits in der Ostermarschbewegung gegen Atomkraft und Aufrüstung protestiert hatten.

Der SDS organisierte darüber hinaus Hörsaalbesetzungen und Sitzblockaden. Ein Zentrum des gesellschaftlichen Widerstands innerhalb des SDS war „Die Kommune“ in Berlin, die schrille Happenings ins Leben rief, vor allem um die Öffentlichkeit auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen.

Zu allem innenpolitischen Auflehnen kamen die Nachrichten aus Amerika, wo sich die Proteste gegen den Vietnamkrieg mehrten und nach dem Attentat auf Martin Luther King bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten. In Frankreich hatte Daniel Cohn-Bendit das Sagen bei den Protestbewegungen und auch er beeinflusste die deutschen Studenten. „In den 68ern wurde die Demokratie als neue Lebensform verstanden“, sagte Hofmann und zitierte Willi Brand im Jahr 1969, der gesagt hatte: „Wir stehen nicht am Ende der Demokratie, sondern wir fangen jetzt erst an“.

Die Umbrüche zeigten Wirkung, die Gesellschaft hatte sich bis Mitte der 70er im Kleinen und im Großen verändert. Auf die Protest-Aktionen folgten die Hippies, die die Leistungsgesellschaft ablehnten. Diese Bewegung ebbte dann Ende der 70er ab.

„Was ist geblieben?“, fragte Hofmann am Ende. In den 80ern hätten die Bürger noch gegen die Startbahn West protestiert, gegen Aufrüstung der NATO, gegen Atomkraftwerke und Atomtransporte. „Heute interessiert sich die Jugend nicht mehr für Politik, sie geht nicht mehr auf die Straße – höchstens bei der Love Parade und für ihren eigenen Spaß“, resümierte er und gab den Zuhörern auf den Weg: „Gehen Sie auf die Straße! Protestieren Sie! Wenn Politiker keinen Gegenwind spüren, dann machen sie, was sie wollen!“