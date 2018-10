Kulturhallen Jonglieren mit Terminen

Geislingen / Claudia Burst

Die Jahnhalle hat 90 Jahre auf dem Buckel. Ihr „Ziel und Zweck“ war es laut GEISLINGER ZEITUNG vom 13. Oktober 1928, einen „Raum zur Übung des Körpers und Stählung der Muskeln und eine Stätte zur Pflege kultureller Güter, Musik, Gesang und Bildung“ zu schaffen. Beides ist bis heute möglich, dank einer Sporthalle und einem Gymnastikraum im Untergeschoss und dem Festsaal für bis zu 700 Personen ebenerdig auf Höhe des Stadtparks.

Allein im Festsaal finden pro Jahr durchschnittlich rund 80 Veranstaltungen statt, was auf den ersten Blick vielleicht nicht nach allzu viel klingt. Für die zuständige Sachbearbeiterin der Stadt, Regina Zwiersch, die im Fachbereich 5 für alle städtischen Einrichtungen zuständig ist, bedeutet diese Zahl jedoch ein ständiges Jonglieren mit Terminen. Sie erklärt: „Weil der Großteil der Veranstaltungen ja an den Wochenenden stattfindet. Weil der Tag nach einer Veranstaltung für Reinigungsarbeiten freigehalten werden sollte und der davor zum Bestuhlen oder Dekorieren und so weiter. Und weil darüber hinaus die Halle in den Sommerferien geschlossen ist.“. Wenn dann auch noch kurzfristige Anfragen bei ihr eintreffen, die sie aus unterschiedlichen Gründen nicht ablehnen kann, beginnt das große Herumtelefonieren und Verschieben.

Als Beispiel nennt Regina Zwiersch die Verlegung der Generalversammlung eines Großbetriebs, weil sich herausgestellt hatte, dass am ursprünglich geplanten Tag das Fußball-Weltmeisterschafts-Halbfinale stattfinden sollte. „Das war im Juli, wo sich die Termine eh drängen, da sogar unter der Woche“, erzählt sie. „Knackig“ sei diese Herausforderung gewesen, die sie jedoch meisterte. „Und dann war Deutschland nicht mal im Halbfinale“, erinnert sie sich schmunzelnd.

Froh ist Regina Zwiersch über die absolut gute Zusammenarbeit mit Hausmeister Peter Scholz von der Jahnhalle und dessen Vertreterinnen Anja Ziegler und Claudia Rella. „Da klappt alles. Da kriege ich auch von den Leuten, die die Halle mieten, jedes Mal ausgesprochen positive Rückmeldungen.“

Kleinkunst oder Musik finden in der Jahnhalle drei- bis viermal im Jahr ihren Raum. „Das freut mich immer besonders, wenn die Jahnhalle als ein Ort der Kultur wahrgenommen wird“, berichtet Regina Zwiersch. Ansonsten bietet die Geislinger „Town-Hall“, wie sie immer wieder scherzhaft genannt wird, Raum für die unterschiedlichsten Veranstaltungen vom Vereins-Theater bis zu Schul- und Hochschul­events, von der Blutspende über Betriebs- und Generalversammlungen der WMF oder des AEW über die GZ-Messe bis zur Nikolausfeier. Immer wieder wird sie privat für Hochzeitsfeiern angemietet. „Meistens sind das russische oder türkische Hochzeiten mit weit über 200 Gästen“, erzählt die Hallenverantwortliche.

Flexibel ist die Jahnhalle in Bezug auf den Umfang, der benötigt wird: Braucht der Veranstalter eine große Küche oder nur einen Teil davon oder gar keine? Wird die Theke im Foyer benötigt? Soll im Zuschauerraum nach hinten ansteigend gestuhlt werden oder eben? Braucht der Mieter den großen oder nur den kleinen Saal oder sogar die Empore?Wird Garderobenpersonal benötigt, können Regina Zwiersch oder Peter Scholz jemand engagieren, wird mehr als ein Mikrofon oder eine Lichtstimmung geplant, gibt es zuständige Tontechniker, die die Herausforderungen des Tonraums beherrschen.

Trotz des hohen Zeitaufwands, der mit der Belegung der Halle und der Planung der individuellen Bedürfnisse der Veranstaltung zusammenhängen, mag Regina Zwiersch diesen Teil ihrer Arbeit: „Ich mach das ganz arg gern“, sagt sie, „vor allem wegen des Kontakts zu Herrn Scholz und seinen Kolleginnen. Aber man könnte das tatsächlich als Fulltime-Job machen.“