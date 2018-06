Gastkommentar Ismail Mutlu: „Den Menschen Heimat geben“

Geislingen / Ismail Mutlu

“Erdogan hat mit unlauteren Mitteln die Präsidentschaftswahl für sich entschieden.“ Darüber ärgert sich Stadtrat Ismail Mutlu in seinem Gastkommentar.

Erdogan hat mit unlauteren Mitteln die Präsidentschaftswahl für sich entschieden. Populisten oder Islamisten kommen durch freie Wahlen an die Macht, können aber nicht durch freie Wahlen abgewählt werden. Sie ziehen alle Register des Betrugs und der Einschüchterung, um an der Macht zu bleiben, das Volk als Geisel zu nehmen und auszuplündern.

Warum wählen die türkischen Immigranten, die in Europa in Freiheit leben, in der ursprünglichen Heimat einen Autokraten? Gegen die selbstverschuldete Unmündigkeit der Auslandstürken, die aus niedriger Bildung resultierenden Probleme, werden Placebos verabreicht in Form von angeblich glorreicher Vergangenheit der Osmanen.

Türkische Jugendliche fallen besonders früh aus dem Bildungssystem, türkische Erwachsene sind besonders oft arbeitslos, türkische Frauen gehen besonders selten einer Erwerbsarbeit nach. Trost suchen viele der Zurückgebliebenen in der Religion. Und hier schließt sich der Kreis: Die türkischen Vereine und die starken Familientraditionen begünstigen Abschottung und Nichtintegration.

Wir müssen in der Integrationspolitik einen anderen Weg einschlagen. Die Fehler haben dazu geführt, dass sich diese türkischstämmigen Menschen hier nicht heimisch fühlen. Man muss ihnen Deutschland als Heimat anbieten. Es ist wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, sie sind hier in Deutschland in Sicherheit, sie sind hier bei uns geborgen, sie gehören einfach zu diesem Land. Da ist die Politik gefordert, da sind die Organisationen gefordert, aber da sind natürlich auch die Medien gefordert. Je mehr den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren, mit zu entscheiden, desto weniger werden sie Alternativen suchen, wo sie sonst noch mitbestimmen oder wählen können.