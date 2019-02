Glaube Islam in Vortragsreihe kennenlernen

Kathrin Bulling

Kaum ein anderes Thema hat so viel Aufreger­potenzial wie die Frage, ob der Islam und hier lebende Muslime zu Deutschland gehören. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich im vergangenen Jahr ablehnend dazu geäußert, inzwischen seine Meinung aber geändert. Die ausländerfeindliche Organisation Pegida hat sich explizit zum Kampf gegen die angebliche Islamisierung des Abendlandes gegründet. Nach jedem Anschlag islamistischer Fundamentalisten fühlen sich Muslime genötigt, sich vom Terror, der vorgeblich im Namen ihrer Religion ausgeübt wird, ­distanzieren zu müssen.

Doch wer wisse schon im Detail, welche Formen des Islam in Deutschland gelebt werden und was es bedeute Muslim zu sein, fragten sich Rudi Ebert, der Integrationsbeauftragte der Stadt Geislingen, und Wolfgang Nordmann, Leiter des Arbeitskreises Asyl in Geislingen. In Begegnungen mit Geislingern, mit Ehrenamtlichen in der Flüchtlings­arbeit und Geflüchteten selbst erlebten sie immer wieder Unsicherheiten und verzerrte Bilder. „Oft weiß man nicht, wie die ticken – dabei gibt es ‚die Muslime’ ja gar nicht“, sagt Wolfgang Nordmann. „Wir machen uns häufig ein falsches Bild von der Gläubigkeit der Menschen.“

Aus diesem Grund haben Nordmann und Ebert in Zusammenarbeit mit der Rätsche, der Stadtbücherei und der Volkshochschule Geislingen die fünfteilige Veranstaltungsreihe zum Islam aufgelegt.

Das Ziel: „Wir wollen den Leuten die Möglichkeit bieten, sich über unterschiedliche Aspekte zu informieren, um dann besser differenzieren zu können“, sagt Rudi Ebert. Zwischen dem 11. Februar und dem 21. März finden in der Kapellmühle, der Rätsche und der Stadtbücherei ein Diskussionsabend und Vorträge mit Experten statt.

Los geht’s am kommenden Montag, 11. Februar, um 19.30 Uhr im Kapellmühlsaal in der MAG mit einem Diskussionsabend zur Gülen-Bewegung. Der Buchautor Ercan Karakoyun schildert die Entwicklung der Bewegung von ihrer Gründung bis heute aus der Innensicht; der Islamwissenschaftler Dr. Jürgen Wasella fasst die Kritik an den Aktivitäten von Fethullah Gülen und seinem Netzwerk zusammen und macht seine Zweifel an der in Deutschland vorherrschenden Meinung deutlich, die Gülen-Bewegung sei moderat. Der Abend wird moderiert von Volkshochschulleiterin Sandra Schneider.

Dr. Jürgen Wasella ist am Donnerstag, 14. Februar, erneut zu Gast: Der Leiter der Aalener Volkshochschule spricht ab 19.30 Uhr in der Rätsche über „Islamkritik versus Islamophobie“. Wasella stellt in seinem Vortrag religionskritische Denker aus dem arabischen Kulturraum vor und stellt die Frage, warum es gelungen ist, islamische Religionskritik – aus Angst vor dem Vorwurf des Fremdenhasses – sogar im Westen zu tabuisieren. Moderiert wird der Vortrag mit anschließender Diskussion mit dem Publikum von GZ-Redaktionsleiterin Kathrin Bulling.

Am Mittwoch, 20. Februar, referiert die baden-württembergische CDU-Politikerin Birgül Akpinar ab 19.30 Uhr in der Rätsche über muslimische Organisationen in Deutschland. Sie stellt die wichtigsten Gruppierungen mit ihrer politischen Ausrichtung und ihren Zielen vor. Der Geislinger Pfarrer Dietrich Crüsemann moderiert den Abend; im Anschluss an den Vortrag besteht wie bei allen Veranstaltungen die Möglichkeit zur Diskussion.

„Gehört der Islam zu Deutschland oder nicht?“: Diese Frage beantwortet der Religionswissenschaftler Abdel-Hakim Ourghi am Donnerstag, 14. März, um 19.30 Uhr in der Rätsche. Für den Fachbereichsleiter Islamische Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg ist klar, dass ein Islam der fehlenden Kritikfähigkeit weder zu Deutschland noch zu Europa gehört. Er fordert eine Reformation des Islam. Den Vortragsabend moderiert erneut Kathrin Bulling von der GZ.

Den Schluss macht ein zweiter Religionswissenschaftler: Professor Dr. Mouhanad Khorchide, der am Donnerstag, 21. März, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei über Scharia und den Weg zu einer modernen islamischen Ethik spricht. Der Professor für islamische Religionspädagogik und Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Wilhelms-Universität Münster spricht sich für eine historisch-kritische Auslegung der islamischen religiösen Schriften aus. Die Süßener Pfarrerin Michaela Köger moderiert den Abend.

Info Der Eintritt für die einzelnen Veranstaltungen kostet 8 Euro, im Kombi­ticket kosten alle zusammen 19 Euro. Schüler und Studenten zahlen 4 beziehungsweise 10 Euro.