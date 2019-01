Geislingen „Aktion Mensch“ unterstützt Geislinger Projekt bis 2020

Geislingen / Isabelle Jahn

Kinder und Jugendliche lieben das interkulturelle Projekt „Teen in Dialog“. Weil es so gut läuft, verlängert die „Aktion Mensch“ die Förderung bis September 2020.

Malen, Theaterspielen oder sich einfach untereinander austauschen – die Möglichkeiten, die das Projekt „Teen in Dialog“ bietet, sind vielfältig. Das interkulturelle Projekt der zum Sport- und Kulturverein Genclik gehörigen DIDF Jugend Geislingen kommt gut an bei den Kindern und Jugendlichen in der Oberen Stadt, an die sich das Angebot hauptsächlich richtet.

Hoffen auf Spenden

Die „Aktion Mensch“, die das Projekt seit Beginn unterstützt, verlängert – aufgrund des Erfolgs von „Teen in Dialog“ – die Förderung um zwei Jahre bis September 2020. Auf diese Unterstützung neben den Beiträgen der Genclik-Mitglieder sei man angewiesen, betont Bozkurt und hofft zugleich auf eine größere Spendenbereitschaft.

Rudi Ebert ist begeistert

Der Integrationsbeauftragte der Stadt Geislingen, Rudi Ebert, freut sich, dass „Teen in Dialog“ weiter gefördert wird: „Ich bin begeistert von dem, was da gemacht wird.“ Bei einem Besuch im Kreativ-Workshop habe er gestaunt, „dass man Kinder mit Malen so gut beschäftigen kann“. Für junge Menschen gebe es in der Oberen Stadt ansonsten wenige Angebote – „aber es ist wichtig, dass man Kinder von der Straße holt“, sagt Ebert.

